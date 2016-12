Un Canadien arrêté à l'aéroport international d'Orlando

23-12-2016 | 17h58

ORLANDO, Floride - Un Canadien de 27 ans qui était à l'aéroport d'Orlando, en Floride, vendredi matin, afin de rentrer au pays a été arrêté après avoir posé des gestes déplacés encore inexpliqués.



Richard Colt Hogh, de Calgary, devait prendre un vol United Airlines à destination de Chicago avant de rejoindre le Canada.

Dans un document de la police, on apprend que l'homme se serait assis en première classe dans un siège qui n'était pas le sien. Quand on lui aurait demandé de rejoindre sa place, il aurait déclaré qu'il était un pilote et voulait s'asseoir dans le siège du pilote.

En raison de son comportement, il aurait été évacué de l'avion. Puis, alors qu'un agent du service à la clientèle dans l'aéroport s'affairait à lui trouver un nouveau vol, ses bagages ont été trouvés sans surveillance, près de la porte d'embarquement.

Il aurait suivi une employée dans un ascenseur de service à accès contrôlé, aurait enlevé ses pantalons, pour ensuite se retrouver sur le tarmac de l'aéroport, dont l'accès est également limité aux employés autorisés.

L'Albertain aurait alors sauté sur le siège du passager d'un remorqueur à bagages à côté du conducteur qui, craignant pour sa sécurité, s'est enfui.

Hogh a par la suite été repéré au volant du remorqueur et s'est fait arrêter par un pompier. L'incident a eu lieu entre 8 h et 9 h du matin.

Le gestionnaire de l'aéroport poursuivra le Canadien pour violation de propriété tandis que la compagnie aérienne l'accusera du vol du véhicule de remorquage de bagages évalué à 75 000 $ US.

Aucune explication n'a été fournie pour comprendre les gestes posés par Hogh.