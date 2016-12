Abus policier envers une femme noire aux États-Unis

FORT WORTH, Texas - Une femme noire s'est fait arrêter aux États-Unis alors que c'est elle qui avait appelé la police. Son voisin avait attrapé son fils et avait commencé à l'étrangler à cause d'un bout de papier jeté par terre.



Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux: sur les images, on peut voir la femme, Jacqueline Craig, dire au policier que son voisin a agressé son fils, après l'avoir vu jeter un bout de papier par terre.

This mother reports TO THE POLICE in Fort Worth that a grown man choked her son. In seconds, he is brutalizing HER and her family. pic.twitter.com/kDf7dcAyxW