Les événements qui ont marqué le monde en 2016

22-12-2016 | 13h05

Le séisme Trump

Le 8 novembre, le milliardaire républicain Donald Trump, un populiste de 70 ans sans aucune expérience politique, est élu à la Maison-Blanche. Il bat la démocrate Hillary Clinton.

2016 a aussi été marquée ailleurs dans le monde par une montée des populismes, de l'Asie, où le Philippin Rodrigo Duterte a remporté en mai une victoire écrasante à la présidentielle au terme d'une campagne outrancière, à l'Europe où les formations nationalistes et d'extrême droite progressent.

Brexit

Le 23 juin, les Britanniques se prononcent à 52 % lors d'un référendum pour une sortie de l'Union européenne. Le premier ministre conservateur David Cameron démissionne, remplacé par Theresa May. Celle-ci promet de déclencher avant fin mars 2017 l'article 50 du Traité de Lisbonne, procédure formelle qui lancera le Brexit.

Barrières face aux migrants

À partir de février, la «route des Balkans», menant de Grèce vers l'Allemagne et empruntée par des centaines de milliers de migrants en 2015, est fermée.

En mars, l'UE et la Turquie concluent un accord controversé prévoyant le renvoi de tous les migrants arrivés en Grèce.

Si le flux des clandestins vers l'Europe via les îles grecques s'assèche, la majeure partie des migrants passe désormais par l'Italie. Au moins 4 700 personnes sont mortes ou disparues dans des naufrages en Méditerranée en 2016.

En France, le plus grand bidonville du pays, la «Jungle» de Calais, est démantelé fin octobre, et ses 7 000 habitants évacués.

Le martyre d'Alep

La ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, est en passe de tomber totalement aux mains des troupes prorégime, qui mènent avec leurs alliés une offensive fulgurante contre les quartiers rebelles de l'Est depuis le 15 novembre. Si l'Occident a dénoncé des «crimes de guerre» et critiqué l'«obstruction de la Russie», alliée de Bachar al-Assad, la communauté internationale a assisté impuissante au martyre d'Alep.

La guerre a fait plus de 310 000 morts depuis mars 2011.

Terrorisme

En dépit de ses reculs en Syrie, Irak et Libye, le groupe État islamique (EI) a revendiqué ou inspiré de nombreuses attaques dans le monde.

Plusieurs pays occidentaux, dont la France (Nice, 86 morts), les États-Unis (Orlando, 49 morts), la Belgique (Bruxelles, 32 morts) et l'Allemagne, ont été frappés par des attentats sanglants.

La Turquie a aussi été touchée à plusieurs reprises par des attaques attribuées à l'EI ou aux Kurdes, qui ont fait des dizaines de morts.

L'Afrique de l'Ouest n'a pas été épargnée, avec des attentats d'Al-Qaïda notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

Turquie: putsch manqué et purges

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, une fraction de l'armée tente de renverser Recep Tayip Erdogan. L'échec du coup d'État, imputé au prédicateur Fethullah Gülen qui vit aux États-Unis, permet au président de renforcer son emprise.

Plus de 37 000 personnes vont être arrêtées et plus de 100 000 limogées ou suspendues. Le régime a aussi multiplié les arrestations dans les milieux prokurdes.

Virage en Amérique latine

Après l'Argentine en 2015, le Brésil a mis fin en août à 13 ans de domination de la gauche, avec la destitution de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics, et l'arrivée du centriste Michel Temer.

Le Pérou a également élu en juillet le libéral de centre droit Pedro Pablo Kuczynski.

Et au Venezuela, qui traverse une grave crise économique, le président socialiste Nicolas Maduro fait face à une forte opposition et à des manifestations de rue.

Décès de Castro

Le 25 novembre, Fidel Castro, père de la Révolution cubaine et dernière grande figure du communisme international, décède à 90 ans. Il aura défié onze présidents des États-Unis.