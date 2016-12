Les «projets fous» d'Erdogan pour la Turquie

21-12-2016 | 09h55

ISTANBUL - Le président turc Recep Tayyip Erdogan inaugure mardi un premier tunnel autoroutier sous le Bosphore à Istanbul, le dernier d'une série de projets ambitieux visant à transformer les infrastructures du pays.

M. Erdogan, qui dirige le pays depuis 2003, d'abord en tant que premier ministre, puis comme président, se vante de ces chantiers monumentaux, ses «projets fous», dont aucun autre dirigeant turc n'aurait même rêvé.

Des ponts, un canal, des aéroports, voici quelques-uns de ces projets, qu'ils soient réalisés ou encore en chantier.

Tunnel Marmaray - Date d'ouverture: octobre 2013

Le tunnel Marmaray est le premier passage sous-marin à lier les rives européenne et asiatique d'Istanbul. Il permet la traversée d'un train relié au système métropolitain de la ville. Selon le ministre des Transports, Ahmet Arslan, il a déjà été emprunté par 172 millions de passagers.

Le pont Osman Gazi - Date d'ouverture: juin 2016

Quatrième plus long pont suspendu au monde, le pont Osman Gazi s'étend sur 2,6 kilomètres au-dessus du golfe d'Izmit, dans le nord-ouest industriel de la Turquie. Il a été nommé d'après le fondateur et premier dirigeant de l'Empire ottoman.

Le pont Yavuz Sultan Selim - Date d'ouverture: août 2016

Cette structure hybride -le pont est à la fois suspendu et haubané- est le plus grand pont suspendu au monde, avec une largeur de 58,5 mètres. Il est le troisième à traverser le Bosphore, après un premier pont ouvert en 1973 et un deuxième en 1988. Il a été baptisé Yavuz Sultan Selim, du nom du sultan qui a conquis de larges pans du Moyen-Orient lors d'un règne de huit ans.

Tunnel Avrasya - Date d'ouverture: 20 décembre 2016

Il s'agit du premier tunnel autoroutier sous le Bosphore à Istanbul. La structure, construite à 106 m de profondeur, traverse le Bosphore sur une distance de 3,4 km.

Le nouvel aéroport d'Istanbul - Date d'ouverture prévue: 26 février 2018

Les travaux de ce nouvel aéroport sont déjà bien entamés. Construit près de la mer Noire, très loin du centre-ville, les autorités espèrent que sa taille fera d'Istanbul une plaque-tournante du transport aérien au même titre que Dubaï. Mais les organisations écologistes dénoncent «un massacre environnemental» dans l'un des derniers espaces verts en périphérie de la ville.

Le pont des Dardanelles - Date prévue d'ouverture: 2023

Le pont traversera le détroit des Dardanelles, qui lie la mer Egée à la mer de Marmara, faisant paraître minuscules les ponts du Bosphore. M. Erdogan a annoncé que le chantier démarrerait le 18 mars. Cette région est hautement symbolique pour les Turcs, puisque c'est là que les troupes ottomanes ont résisté à l'invasion des Forces alliées pendant la Première Guerre mondiale. Il devrait s'appeler Pont 1915, en hommage à cette bataille.

Canal Istanbul - Date prévue d'ouverture: non précisée

Probablement l'un des projets les plus ambitieux du président Erdogan, il s'agit de creuser un nouveau canal liant la mer Noire à la mer de Marmara, pour soulager le trafic sur le Bosphore. Les autorités ont balayé les critiques estimant que ce projet de Canal de Suez à la turque était le projet de trop. M. Erdogan a affirmé que les appels d'offre démarreraient en 2017.