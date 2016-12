Bill Clinton doute de l'intelligence de Donald Trump

Interrogé lors d'une discussion improvisée dans une petite librairie sur l'intelligence de celui qui a battu son épouse à la présidentielle, Bill Clinton a répondu: «Il ne sait pas grand chose. S'il y a une chose qu'il sait, c'est comment faire voter pour lui les hommes blancs en colère».

L'ancien président a ajouté que Donald Trump l'avait appelé après sa victoire face à Hillary Clinton le 8 novembre et qu'il avait été surpris du ton cordial du milliardaire après une campagne particulièrement amère.

Bill Clinton a fait ces remarques le 10 décembre, dans le nord de l'État de New York. Elles ont d'abord été reprises dans un journal local puis ont pris un écho national après leur publication par Politico lundi.

Donald Trump s'est tourné vers sa plateforme de communication favorite, Twitter, pour riposter mardi en début de matinée:

«Bill Clinton a dit que je l'avais appelé après l'élection. Faux, il m'a appelé (avec des félicitations très agréables). Il "ne sait pas grand chose"...», a écrit le président élu dans un premier tweet.

Bill Clinton stated that I called him after the election. Wrong, he called me (with a very nice congratulations). He "doesn't know much" ...

«Pas même comment faire pour que les gens, malgré un budget illimité, sortent voter dans les États-clés cruciaux (et plus). Ils se sont concentrés sur les mauvais États», a-t-il poursuivi en attaquant la stratégie de campagne des démocrates dont certains des bastions ont basculé en faveur des républicains.

especially how to get people, even with an unlimited budget, out to vote in the vital swing states ( and more). They focused on wrong states