Un camion-citerne explose dans un carambolage spectaculaire

17-12-2016 | 19h38

BALTIMORE, États-Unis - Deux personnes ont perdu la vie et au moins 12 autres ont été blessées à la suite de l'explosion d'un camion-citerne dans un carambolage à Baltimore dans le Maryland tôt samedi matin.

Selon Fox News, l'accident a été en raison de la chaussée glissante et de la pluie verglaçante. Le conducteur du camion-citerne a perdu le contrôle et le véhicule a terminé sa course par une explosion spectaculaire après être tombé à toute vitesse d'une voie surélevée.

Au moins 55 véhicules ont été impliqués dans ce carambolage sur l'autoroute I-95.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le camion-citerne continuer sa course dans le vide, se renverser et exploser.