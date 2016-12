Trump donne 12,5 millions $ à ses entreprises pour service rendu

17-12-2016 | 13h07

NEW YORK - Donald Trump a payé près de 12,5 millions $ à ses propres entreprises pour des services rendus au cours de sa campagne qui l'a conduite à la présidence des États-Unis, a rapporté CNN.

Selon un expert de la question, Larry Noble, aucun candidat à la présidentielle américaine n'a jamais eu autant de dépenses de campagne impliquant ses propres entreprises.

En compilant différents documents, dont ceux de la commission fédérale des élections (FEC), la chaîne d'information en continu indique que le magnat de l'immobilier a payé notamment 8,7 millions $ à Tag Air Inc., une entreprise appartenant à Trump qui exploite sa flotte d'avions.

L'ancien animateur de téléréalité a également déboursé 2,2 millions $ à Trump Payroll Corp. et Trump Tower Commercial LLC.

D'autres entreprises et filiales du milliardaire ont également été payées par la campagne. Ses hôtels et clubs de golf ont reçu près de 1,4 million $. Quelque 238 000 $ ont été versés aux restaurants et services alimentaires Trump. Même la société de son fils, Eric Trump Wine Manufacturing, a obtenu 32 196 $.

Tout cet argent provient directement de la campagne de Trump. Et CNN rappelle que tout ceci est légal.