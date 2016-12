Le président philippin Duterte: «Au revoir l'Amérique!»

16-12-2016 | 14h33

MANILLE, Philippines - Le président des Philippines Rodrigo Duterte a menacé samedi de dénoncer un important traité de défense avec les États-Unis, en réponse à la non-reconduction d'un programme d'aide américain, elle-même liée à des inquiétudes quant au respect de l'Etat de droit dans son pays.

«Au revoir l'Amérique !», a lancé M. Duterte pendant une conférence de presse à Davao, une grande ville du sud des Philippines dont il a été le maire, après avoir évoqué l'éventuelle annulation d'un accord de 1998 qui fixe le cadre légal de la présence de militaires américains dans cet archipel.

«Un prêté pour un rendu. Si vous pouvez faire ceci, nous le pouvons aussi, ce n'est pas un mouvement à sens unique», a-t-il ajouté à son retour d'une visite à Singapour.

«Je ne suis pas enclin à davantage rester à vos (les États-Unis) côtés», s'est encore exclamé le chef de l'Etat.

Il a toutefois dit espérer que les relations avec Washington s'amélioreraient quand Donald Trump prendrait ses fonctions au début de l'année prochaine.

«Je vais juste attendre qu'Obama disparaisse», a-t-il déclaré.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC), un organisme gouvernemental américain qui veut promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté, a annoncé cette semaine n'avoir pas sélectionné les Philippines pour un nouveau programme d'aide, avec des centaines de millions de dollars à la clé.

Washington s'est en effet dit préoccupé par la situation dans ce pays où Rodrigo Duterte vient d'affirmer qu'il avait personnellement tué des délinquants présumés.

Il s'agit d'une des réactions les plus fermes des Etats-Unis à la guerre contre la drogue déclenchée par le président philippin et qui a fait plus de 5 000 morts en moins de six mois.

Les critiques contre ces opérations, ayant en particulier émané du président Barack Obama, ont mis à rude épreuve les relations entre Manille et Washington, des alliés de longue date.

Rodrigo Duterte a répété vendredi, devant ses compatriotes installés à Singapour, qu'il avait lui-même tué des «criminels» et que la lutte contre le trafic de drogue telle qu'il l'a engagée se poursuivrait.

«Fils de putes, je vais vraiment tuer ces idiots», s'est-il emporté.

«Ma campagne contre la drogue ne va pas se terminer avant la fin de mon mandat, dans six ans à partir de maintenant, quand chaque revendeur de drogue aura été tué», a conclu M. Duterte, à la tête des Philippines depuis juin.