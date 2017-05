Loto-Québec ouvre les paris sur l'avenir de Donald Trump à la Maison-Blanche

Pierre Couture 31-05-2017 | 12h48

Donald Trump sera-t-il toujours président des États-Unis après le 1er mai 2018? Les paris sont ouverts chez Loto-Québec qui propose aux parieurs de miser sur l'avenir du controversé président américain via sa plateforme Mise-O-Jeu.

Mercredi midi, Loto-Québec offrait une cote de 1,12 pour une réponse favorable (oui) à la question contre une cote de 4,00 pour son départ éventuel de la Maison-Blanche.

Ce qui veut dire qu'une mise initiale de 100 $ sur le départ possible de Donald Trump d'ici le 1er mai 2018 comme président des États-Unis pourrait rapporter 400 $ à un parieur.

Chez Loto-Québec, on soutient que la question n'est pas de nature négative.

«C'est un sujet dont tout le monde parle et discute. Il pourrait même décider de quitter par lui-même», a indiqué au Journal le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie.

Loto-Québec n'est d'ailleurs pas la seule société de paris à permettre à ses joueurs de miser sur l'avenir du président Trump à la Maison-Blanche.

En Europe, plusieurs salons de jeu offrent également le même type de pari.

Trump est payant

Il faut dire que la présence de Donald Trump sur la scène politique américaine s'est avérée très payante jusqu'à présent pour Loto-Québec.

Lors de la dernière élection américaine, le parcours du controversé politicien a fait bondir les ventes de paris.

Les paris sur la présidentielle américaine auront été le type de pari non sportif le plus populaire de tous les temps à Loto-Québec.

Entre le 25 janvier et le 8 novembre 2016, Loto-Québec dit avoir enregistré plus de 12 157 paris sur les élections américaines pour des ventes de plus de 301 000 $.

Pour Loto-Québec, les paris non sportifs représentent une avenue de revenus supplémentaires depuis 2012.

La société d'État offre aux joueurs de parier notamment lors de la remise de prix dans des galas comme l'ADISQ, les Olivier, les Oscar, les Grammy ou encore les Golden Globe.

Loto-Québec répète toutefois qu'elle n'a pas l'intention d'ouvrir les paris pour des élections qui auraient lieu éventuellement au Québec ou encore au Canada.