Quand Donald Trump rencontre Darth Vador

Il y a parfois de drôles de hasards dans la vie, comme une rencontre inattendue entre Darth Vador et Donald Trump.

Alors que le président américain commentait l'attaque chimique en Syrie à bord d'Air Force One, la télévision située juste à côté de lui diffusait le film Rogue One: une histoire de Star Wars.

Et devinez quelle scène a joué à ce moment précis? Eh oui, celle où le seigneur du côté obscur apparaît pour la première fois dans le film. Quel hasard tout de même!

Q: Should Assad leave power?



Trump: “...he's there and I guess he's running things, so something should happen.” pic.twitter.com/Bh4pLlUXo6