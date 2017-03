Merkel a lu l'entrevue de Trump à Playboy pour se préparer

20-03-2017 | 11h07

La chancelière allemande Angela Merkel a lu l'entrevue que Donald Trump a accordée au magazine Playboy afin de se préparer pour sa rencontre avec le président des États-Unis, a dit le gouvernement allemand.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à la Maison-Blanche vendredi dernier alors que Trump a refusé de serrer la main d'Angela Merkel devant les caméras.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a réfuté les allégations en disant que le milliardaire n'avait pas entendu la demande de la leader allemande pour se serrer la main.

Le gouvernement allemand a dit à Reuters que la chancelière allemande s'était beaucoup préparée en vue de cette rencontre.

Elle a notamment regardé les derniers discours du président et étudié d'anciennes entrevues, dont celle accordée au magazine Playboy en 1990 dans laquelle il énumère un certain nombre d'idées controversées qu'il essaie actuellement de mettre en place maintenant qu'il est au pouvoir.

Merkel, qui est la femme la plus puissante du monde selon le magazine Forbes, a également analysé les interactions du président avec d'autres dirigeants comme la première ministre de Grande-Bretagne Theresa May, le premier ministre japonais Shinzo Abe et le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

