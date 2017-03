Michael Chong aux toilettes malgré lui

17-03-2017 | 10h48

Le député conservateur et candidat à la direction du Parti conservateur Michael Chong est devenu, malgré lui, le visage d'une publicité pour toilettes au Guatemala.

L'affiche annonce un service spécial pour les hommes: des toilettes sanitaires et hygiéniques.

C'est une Canadienne en visite dans ce pays d'Amérique centrale, Bailey Greenspon, qui a remarqué la photo du député sur les affiches.

Having a small stroke. @MichaelChongMP, your stock photo is reassuring public washrooms users in Guatemala pic.twitter.com/AAcFeIz5cC — Bailey Greenspon (@baileygreenspon) March 16, 2017

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur a commenté la nouvelle sur Twitter en disant que cela faisait partie de la «campagne internationale de Chong en Amérique latine».

Just part of the Chong campaign's international outreach in Latin America #chongtourage #cpcldr https://t.co/6Y7bHujuhd — Michael Chong 🇨🇦 (@MichaelChongMP) March 16, 2017

Le directeur des communications de la campagne de Michael Chong a saisi la balle au bond pour rappeler aux électeurs qu'ils ont jusqu'au 28 mars pour adhérer au Parti conservateur afin d'être éligible pour voter dans la course à la chefferie.

«Même les Guatémaltèques pensent que Michael Chong est spécial. Vous le pouvez aussi Canada», a-t-il tweeté.