Pourquoi Trump met du papier collant sur sa cravate?

07-03-2017 | 09h33

Afin qu'il ne bouge pas, Donald Trump attache toujours le revers de sa cravate avec le pan avant, à l'aide d'un simple rouleau de papier collant. Une solution rapide et efficace qu'utilise le président américain.

Une fausse bonne idée ?

Si ce petit bout de papier collant a un côté particulièrement pratique, il s'agit d'une véritable faute de goût de la part de Donald Trump. Il existe d'autres solutions bien plus élégantes comme l'épingle ou bien encore la pince à cravate, qui permettent de maintenir le revers de la cravate.

De plus, presque l'intégralité des cravates possèdent une petite boucle à l'arrière, et lorsque le noeud est bien fait il est possible d'y glisser le pan le plus fin. Sur de nombreuses photos nous pouvons constater que le fameux bout de la cravate du président américain n'atteint pas la petite boucle en question.