McDonald's sert un «McLézard» à une Indienne

Après le «McMaharaja», le «McLézard»? La chaîne de restauration rapide McDonald's menait vendredi l'enquête après la diffusion de la photo d'un lézard mort dans des frites servies à une cliente en Inde, une affaire embarrassante pour le géant de la restauration.

Un cliché circulant sur les réseaux sociaux et diffusé par des médias indiens montrait un petit reptile mort au milieu des frites glissées hors de l'emblématique cornet rouge et or.

L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat de vérifier l'authenticité de la photo.

L'incident s'est produit mardi lorsque l'habitante de Calcutta Priyanka Moitra est allée prendre le petit-déjeuner dans une enseigne McDonald's voisine.

«C'est dégueulasse! Oh mon Dieu, il y a un lézard dans mes frites!», a été la réaction de Mme Moitra, ainsi qu'elle l'a raconté à la chaîne de télévision NDTV.

#BREAKING Kolkata resident Priyanka Moitra says that she found a lizard in her #McDonalds food on Tuesday, 28th Feb. FIR lodged with police pic.twitter.com/g7A9pY724V