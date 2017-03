Un docteur poursuit sa petite amie pour «grossesse frauduleuse»

03-03-2017 | 09h16

TORONTO - Un docteur torontois qui a eu quelques relations sexuelles non protégées avec une petite amie en 2014 a décidé de la poursuivre en cour pour un montant de 4 millions $ lorsque celle-ci est tombée enceinte, a rapporté le Toronto Star.

Le docteur, présenté sous les initiales de PP, a affirmé que son amie DD l'avait assuré qu'elle prenait la pilule contraceptive.

Le père ne s'attendait pas à ce que DD lui annonce être enceinte quelques semaines plus tard. Il l'a donc accusée de fraude, de duperie et de représentation frauduleuse et a réclamé un montant de 4 millions $.

La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté les demandes de PP, jeudi. Les trois juges appelés à évaluer le dossier ont estimé que la prise, ou non, de la pilule contraceptive ne changeait rien à la notion de consentement sexuel et qu'un père ne pouvait réclamer de dommage pour «paternité involontaire».

Devant la cour, PP a indiqué ne pas avoir l'intention de se soustraire à ses obligations et qu'il compte verser une pension alimentaire à DD et nouer des liens avec l'enfant.

L'homme a aussi précisé qu'il souhaitait, grâce à sa poursuite, obtenir une compensation de la part de la mère pour l'impact financier, professionnel et émotionnel qu'a eu la naissance de l'enfant sur lui.

À défaut de recevoir 4 millions $, PP a plutôt dû verser 8000 $ pour couvrir les frais juridiques de DD.