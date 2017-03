Tom Hanks offre une cafetière à des journalistes

L'acteur américain Tom Hanks a offert jeudi une nouvelle machine à expresso aux journalistes couvrant la Maison Blanche, les appelant à poursuivre «le juste combat pour la vérité, la justice et la tradition américaine».

Si les mots du célèbre comédien résonnent avec une force particulière sous la présidence de Donald Trump, connu pour ses attaques virulentes contre la presse, c'est en fait la troisième fois qu'il régale les journalistes, qui travaillent dans une salle exiguë et sombre, du délicat parfum d'un café chaud.

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0