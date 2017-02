Quand la lutte professionnelle s'invite à la Maison-Blanche

L'ancienne directrice générale de la World Wrestling Entertainement (WWE) Linda McMahon est devenue officiellement depuis le 14 février dernier la Secrétaire aux PME de Donald Trump.

Pour célébrer cette nomination, la femme de 68 ans a posé avec le président des États-Unis en compagnie de son mari, Vince McMahon, ses deux enfants, Shane et Stephanie McMahon, ainsi que ses six petits-enfants.

Un utilisateur de Twitter s'est amusé à dire que 46 % des personnes sur la photo ont reçu la prise du lutteur Steve Austin, le Stone Cold Stunner.

“Stone Cold” Steve Austin has stunned 46 percent of the people in this photo, including the president. pic.twitter.com/GKkz0cjB5d