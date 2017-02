Le GIF parfait pour illustrer le «Trumpshake»

La poignée de main de Donald Trump étant dorénavant mondialement connue, quelqu'un a eu la brillante idée de créer le GIF parfait pour illustrer les effets dévastateurs du «Trumpshake».

Le GIF débute en montrant le président des États-Unis donnant de petites tapes sur l'épaule droite de son invité pour ensuite amener violemment la main gauche de ce dernier vers lui.

6 secondes de pur bonheur.

oh my god somebody modeled the trump handshake pic.twitter.com/2L1Sst5lFm