Des dessins de Justin Trudeau sur des camions au Pakistan

Une représentation du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait son apparition sur des camions au Pakistan dans une volonté de souligner son ouverture à la diversité, a rapporté le journal Hill Times d'Ottawa.

En Asie, de nombreux camions de livraison ou des véhicules de transports publics sont peints, devenant ainsi de véritables œuvres d'art. Une représentation humaine est un honneur généralement réservé à des personnalités célèbres du milieu politique ou du cinéma, de poètes, d'athlètes, de figures religieuses ou encore des membres de la royauté.

Sur le réseau social Twitter, l'image du dessin de Justin Trudeau a été maintes fois partagée.

Plusieurs internautes y vont de commentaires plutôt élogieux à l'égard du politicien canadien, pourtant à des milliers de kilomètres de leur pays.

«Il est devenu populaire pour s'être tenu debout», a écrit une utilisatrice du réseau Twitter.

«Justin Trudeau gagne une place dans le cœur des gens partout dans le monde», a partagé un autre.

«Il est si populaire qu'il est même devenu une icône», selon une journaliste de la chaîne arabe Al Aan TV.

Des personnalités comme Lady Diana, ancienne épouse du prince Charles, ou le révolutionnaire cubain Che Guevara ont déjà été représentés sur des camions de ce genre.

I knew what my job was; it was to go out and meet the people and love them. #Diana #Pakistan #truckart pic.twitter.com/mPNkhbzAub