15-01-2017 | 09h17

BROOKLINE, Massachusetts - Une femme vivait avec le cadavre de sa sœur décédée durant l'été 2015 dans leur grande maison, tout près de Boston, a rapporté le Washington Post.

Lynda Waldman, 74 ans, et sa sœur, Hope Wheaton, vivaient toutes les deux dans une grande maison d'une valeur de 1,2 million $ à Brookline, dans la banlieue de Boston.

Mais depuis plusieurs mois, des voisins se sont aperçus qu'elle n'était plus aussi bien entretenue qu'à l'accoutumée. Ils ne voyaient d'ailleurs plus Hope Wheaton.

Le mois dernier, avec la forte baisse des températures, un parent était alors venu leur rendre visite pour veiller à ce qu'il fasse bien chaud dans la résidence. C'est là qu'il a découvert le corps en décomposition de Hope Wheaton, gisant sur le plancher, sous la table de la cuisine.

Les autorités ont déterminé que la mort remontait à l'été 2015. Il semble donc que Mme Waldman a vécu tout ce temps-là avec sa sœur décédée.

Il n'y aurait aucun signe de violence, mais le médecin n'a pas encore déterminé les causes du décès.

La vieille dame a expliqué que sa sœur malade tombait parfois et qu'elle lui donnait de l'eau et des médicaments pour qu'elle aille mieux. Mais cette fois-ci, son état ne s'est pas amélioré et Mme Waldman a expliqué qu'elle n'a pas su quoi faire.