Le «pengci», une arnaque devenue un peu trop connue

12-01-2017 | 12h56

Connaissez-vous le «pengci»? C'est une arnaque devenue courante en Chine. Elle consiste à simuler un accident pour réclamer de l'argent au conducteur du véhicule.

En Chine, bon nombre de citoyens sont au courant de ces arnaques. Le principe est simple, il suffit de se jeter sur un véhicule en train de rouler pour ensuite réclamer de l'argent. Sauf que beaucoup de véhicules en Chine sont dotés d'une caméra de tableau de bord qui permet de montrer si la victime est vraiment blessée.

Dans cette vidéo on découvre une compilation de tentatives de «pengci». La plupart sont tout simplement grotesques.

Les arnaqueurs, ne voulant pas non plus se blesser, attendent que le véhicule ralentisse pour se jeter dessus. Cela rend ces tentatives d'arnaques encore plus absurdes. Certains n'hésitent pas à s'allonger par terre devant le véhicule alors que le véhicule ne les a même pas touchés!

Cette femme en est la preuve. La veille de Noël elle a tenté de réaliser un «pengci» qui n'a trompé personne.En revanche, la scène lui a valu d'être la risée du web.