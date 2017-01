Ou était la deuxième fille d'Obama lors de son discours d'adieu?

Tout le monde l'a remarqué. Lors du discours d'adieu de Barack Obama à Chicago, Sacha, sa fille de 15 ans, n'était pas présente aux côtés de sa grande soeur et de sa mère. Beaucoup se sont demandés ou se trouvait la plus jeune fille du président.

Sur les réseaux sociaux, le mot-clef #whereisSasha est vite devenu incontournable lors du discours de Barack Obama.

Twitter rn trying to find out where #SashaObama is. #ObamaFarewell pic.twitter.com/iVAP8HdLQR

La raison de son absence a finalement été dévoilée. La jeune fille avait un examen à passer le mercredi matin... Du coup, elle est restée à Washington pendant que sa famille se rendait à Chicago.

Sur le site internet de l'école privée Sidwell Friendly School, là où elle étudie, il est indiqué que «un voyage n'est pas une raison valable pour reprogrammer un examen».

Même lors du discours d'adieu de son père, interdit de sécher les cours!

Where is Sasha you ask? That child is in her bed sleeping, she has school in the morning. Y'all know Michelle doesn't play lol