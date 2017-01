Ces jumeaux qui ne naissent pas la même année

02-01-2017 | 21h53

Au moins quatre paires de jumeaux nés aux États-Unis dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017 ont vu le jour à quelques minutes d'intervalle, mais pas dans la même année, a rapporté lundi le Daily Mail.

À San Diego, en Californie, des jumelles sont nées à peine à quatre minutes d'intervalle, mais n'auront pas la même année inscrite sur leur acte de naissance. L'une est arrivée à 23 h 56 le 31 décembre et l'autre sur le coup de minuit le 1er janvier 2017.

À Atlanta, en Géorgie, c'est une heure qui a séparé la naissance de jumeaux. La sœur est née à 23 h 20 samedi et son frère à 00 h 20 dimanche.

Également, à Glendale, en Arizona, les frères Sawyer et Everett Shay sont venus au monde respectivement à 23 h 50 le 31 décembre 2016 et à 00 h 01 le 1er janvier 2017.

Enfin, à Clearfield, dans l'État de l'Utah, Huyen Nguyen et Nick Criddle ont accueilli leurs garçons James et Matthew respectivement à 23 h 59 samedi et à 00 h 01 dimanche.

Selon CNN, il serait assez rare que des jumeaux naissent à quelques minutes d'intervalle, mais pas la même année. L'an dernier, lors du Jour de l'an du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, une telle situation est survenue une seule fois à San Diego.