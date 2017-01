Les nouvelles insolites marquantes de 2016 au Canada

02-01-2017 | 12h17

Chaque année apporte son lot de moments inédits et parfois même surréalistes. Nul besoin de chercher loin pour trouver des événements hors de l'ordinaire. En 2016, le Canada a été le théâtre de plusieurs situations bizarres et étonnantes.

Voici une revue des nouvelles insolites de 2016 préparée par l'Agence QMI.

Des ados enflamment un sac de croustilles et causent des dégâts de 2 millions $

Au mois de mai, à Vaughan, en Ontario, deux adolescents de 14 et 15 ans ont vu leur blague prendre un mauvais tournant. Pour rigoler, ils ont mis le feu à un sac de croustilles dans une épicerie avant de prendre la fuite. Le feu s'est vite propagé et, au final, les dommages ont entraîné plus de 2 millions $ de dommages au commerce.

L'année des serpents en cavale

Rapporté disparu à la fin du mois d'août, Lady, le python royal de Verdun, a finalement été retrouvé en octobre, non sans avoir nécessité plusieurs déploiements au cours de l'été, alors que des services animaliers avaient d'abord cru que l'animal long de 4 pieds s'était logé entre les murs d'un duplex. À Saint-Eustache, en septembre, un autre python évadé avait forcé la ville à émettre un avertissement à ses citoyens. À Terre-Neuve-et-Labrador, c'était plutôt un boa constricteur volé dans une animalerie, qui a semé l'inquiétude. Appelée Venus, la bête a été retournée par les voleurs trois jours plus tard.

Résolu à trouver l'âme sœur, un Ontarien se paie une affiche publicitaire

Tous les moyens sont bons pour trouver l'amour. À preuve, un homme de London, en Ontario, a installé une affiche publicitaire géante louée 200 $ par mois devant sa maison dans l'espoir de se trouver une compagne. Peter Gould, âgé de 47 ans, a lancé son initiative en février, à temps pour la Saint-Valentin. Il disait détester les bars et les sites de rencontres et cherchait idéalement une partisane des Maple Leafs de Toronto pour partager sa passion du hockey. On ignore s'il a trouvé l'âme soeur.

La marmotte qui devait annoncer le printemps a été retrouvée morte

Willow, la marmotte de Winnipeg chargée de prédire la fin de l'hiver, n'a pu livrer son verdict en 2016. Quelques jours avant la cérémonie du 2 février, Willow, qui allait fêter son sixième anniversaire, a été trouvée sans vie. En raison de son décès, le refuge pour animaux de Winnipeg n'a pas tenu son jour de la marmotte.

Elle se déguise en vieille dame pour obtenir un permis de conduire

Pour permettre à sa mère de 73 ans d'obtenir son permis de conduire, une Ontarienne de 39 ans s'est déguisée en vieille dame pour être évaluée à sa place. L'instructeur qui devait accompagner la fausse vieille dame a eu des doutes quant à la véritable identité de son élève. Il a avisé la police qui a arrêté la trentenaire pour usurpation d'identité.

Justin Trudeau s'invite dans une photo de mariage

En vacances sur une plage de Tofino en Colombie-Britannique, Justin Trudeau s'est retrouvé en arrière-plan, torse nu, sur une photo de mariage. La photographe qui a immortalisé le moment a précisé que le premier ministre s'était arrêté pour laisser passer la mariée et, qu'un peu malgré lui, il est apparu dans le cadre de la photo. «Le destin ne lui a pas laissé le choix», a expliqué la photographe.

En état d'ébriété il vole un bus de la STM

Les policiers de Montréal ont dû intervenir auprès d'un homme en état d'ébriété qui avait décidé de s'improviser chauffeur d'autobus. Profitant de l'absence du conducteur, l'homme s'est glissé à sa place, et a pu conduire le véhicule de la STM pour un cours trajet. Il a été cueilli par la police quelques arrêts plus loin.

Un député lance une pétition en faveur du ketchup de marque French's

En mars, un député du NPD à l'Assemblée législative de l'Ontario a fait circuler une pétition pour que la cafétéria du restaurant du parlement de cette province ne serve que du ketchup de marque French's. L'élu a voulu ainsi appuyer le fournisseur de tomates de French's, qui situé dans sa circonscription.

Un député se verse du lait en poudre sur la tête

Pour démontrer son appui aux producteurs laitiers, en plein débat sur la gestion de l'offre, le député fédéral du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Denis Lemieux, s'est renversé de la poudre de lait sur la tête. Son geste un peu surréaliste avait été précédé d'un commentaire d'un agriculteur qui lui avait demandé s'il était prêt à se salir pour défendre leur cause.

Des pompiers sauvent un orignal des glaces

Des pompiers de Shediac, au Nouveau-Brunswick, ont mené une opération de sauvetage pour dégager une femelle orignal coincée dans la glace. L'animal de 240 kilos a été immobilisé en tentant de traverser une rivière.

Une pelle mécanique lui tombe dessus en pleine rue

Une automobiliste qui circulait à Bécancour a évité la mort de justesse lorsqu'une pelle mécanique, qui était transportée sur un fardier, s'est détachée pour tomber sur sa voiture. La conductrice a subi des blessures graves, mais a eu la vie sauve. Son véhicule s'est encastré dans l'immense véhicule de chantier.

5,5 millions d'abeilles dérobées

En avril, des malfaiteurs se sont emparés de 184 ruches, abritant 5,5 millions d'abeilles, destinées à la pollinisation des cultures de bleuets au Lac-Saint-Jean et de canneberges dans le Centre-du-Québec. Deux hommes ont été arrêtés en lien avec ce vol plutôt inusité, mais on ignore ce qui est advenu des ruches.

Moutons en fuite sur la Métropolitaine

En septembre, une dizaine de moutons ont pris le large sur l'autoroute métropolitaine, à Montréal, lorsque le véhicule qui les transportait est tombé en panne. Les bêtes avaient été placées dans une petite remorque, simplement tirée par une camionnette.

Le Yukon investit dans des squelettes de chameau

Le gouvernement du Yukon a investi 50 000 $ pour bonifier sa collection de chameaux préhistoriques. L'achat de deux squelettes a figuré aux crédits «tourisme et culture» du budget 2016-2017 présenté en avril dernier. L'un devait servir «à des fins d'exposition» et l'autre a été «ajouté à la collection de référence paléontologique». Il s'agit de chameau de l'Ouest, dont certains spécimens ont été découverts il y a quelques décennies au Yukon et en Alaska.

Elle fait de la lingerie en poils de phoque

Revêtir une deuxième peau en ne portant que des sous-vêtements, c'est le pari que fait Nala Peter, une artiste d'Iqaluit, au Nunavut, en proposant des pièces de lingerie en peau de phoque. La couturière de 37 ans réalise, sur commande, bustier et culotte en fourrure, à la convenance de sa clientèle.

Condamné à sept ans de prison pour vol de sous-vêtements

Un homme d'Edmonton obsédé par les sous-vêtements de femmes a écopé de sept ans de prison en juin pour violation de domicile et vol de petites culottes. Le jeune trentenaire, qui souffre d'une obsession fétichiste, a reconnu avoir commencé à voler des sous-vêtements dès l'âge de 18 ans.

En jouant à Pokémon Go, il découvre un cadavre

Au lieu de trouver une créature de l'univers Pokémon, un homme de Calgary qui se baladait à l'aide de l'application a plutôt découvert un cadavre sur les berges de la rivière Bow. L'arrivée au Canada de l'application Pokémon Go a donné aussi lieu à plusieurs scènes clownesques et improbables. La police d'Ottawa a remis 12 000 $ en contraventions de stationnement pour des adeptes du jeu, en un seul week-end, alors qu'à Montréal, l'église pentecôtiste a tenté d'attirer de nouveaux fidèles en envoyant des leurres pour attirer les pokémons près de son lieu de culte.

Un chat échappe au feu en se cachant dans un four

Un chat a survécu dans une maison détruite par les flammes à Fort McMurray en se cachant dans un four. Le félin appelé Tux avait été involontairement laissé derrière par sa maîtresse lors des évacuations, en pleins feux de forêt. Selon l'hypothèse des pompiers, en raison de la chaleur, la vitre de la porte de four a éclaté et le chat s'y est réfugié. Dans la fureur du brasier, l'électroménager aurait basculé, empêchant le chat de sortir et, du même coup, lui sauvant la vie. Tux s'en est tiré avec des bandages aux pieds.

Arrêtés après avoir volé deux arbres

Un homme de Calgary a été arrêté et mis en détention quelques jours en août après avoir volé deux arbres décoratifs installés à l'entrée d'un restaurant. Ryan Leslie Duguay, âgé de 31 ans, s'était emparé de deux érables du Japon, il avait été trahi par des caméras de surveillance. La police de Calgary a pu récupérer les deux arbres, évalués à 700 $ chacun, qui ont été remis aux propriétaires du Royale Brasserie.

Vendez vos armes et recevez des billets de bus

Les citoyens d'Halifax se sont fait offrir un étonnant marché: échanger une arme à feu pour obtenir 50 billets d'autobus. La province a ainsi pu récupérer 152 armes en septembre grâce à cette initiative destinée à mousser l'utilisation du réseau de transport en commun de la capitale néo-écossaise. Parmi le butin récolté, on retrouvait 123 armes longues, 18 pistolets et 11 fusils à plomb. En tout, 6400 billets de transport en commun, d'une valeur de 12 800 $, ont été remis aux propriétaires d'armes.

Un site de rencontres pour trouver l'amour au Canada

Préoccupé par l'élection du milliardaire Donald Trump comme président des États-Unis, le site «Maple Match» a fait son apparition au mois de mai. Afin d'échapper à un éventuel règne du candidat, le site de rencontres Maple Match proposait aux Américains de trouver l'âme sœur au Canada.

Un raton laveur prend le métro à Toronto

Un raton laveur a semé l'émoi dans un métro de Toronto, en pleine heure de pointe au début d'année. La petite créature poilue a embarqué dans le train à la station Spadina et a déambulé entre les sièges, au milieu de l'allée. La société des transports de Toronto ignore comment l'animal s'est rendu là. Celui-ci est finalement sorti du train, a fouiné quelque temps sur le quai, et a disparu dans un tunnel.

Un faux policier arrêté par de vrais agents

Un homme, déguisé en policier, qui s'en prenait aux automobilistes en les menaçant de leur donner une contravention pour textos au volant a été arrêté par un véritable agent de la Police provinciale de l'Ontario, habillé en civil. Steven Boan a été remarqué par le policier qui a vu son manège. Il est allé trouver une victime du faux policier pour obtenir sa version avant de revenir arrêter le soi-disant agent de la paix.

Deux plombiers embarquent un quadriporteur en panne

Deux plombiers, qui conduisaient leur camion, ont été intrigués par un homme en quadriporteur, immobilisé au milieu de la chaussée sous une pluie torrentielle. Le fauteuil motorisé est tombé en panne, alors qu'il était en route vers un centre de réparation. Les deux plombiers ont chargé le quadriporteur dans leur camion muni d'une rampe et on conduit l'homme à sa destination.

Un homme nu se lave dans leur jardin

La police de Toronto a dû intervenir l'été dernier à la suite d'une plainte concernant un homme qui se lavait avec un boyau d'arrosage dans la cour arrière d'un habitant de la ville. «Il se savonnait et se lavait avec un boyau», a résumé la police torontoise. En plus de procéder à son hygiène corporelle, l'homme s'est emparé de tomates de jardin avant de quitter les lieux, avant l'arrivée des agents.