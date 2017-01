Le panneau «Hollywood» vandalisé

01-01-2017 | 13h01

Il s'agit de l'une des premières images amusantes de l'année 2017. Des plaisantins sont parvenus à modifier les lettres du célèbre panneau «Hollywood», à Los Angeles.

Transformé en «Hollyweed», il est devenu pour l'occasion une ode à la marijuana (weed signifiant herbe en anglais).

Différentes photos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Certains ont même pris la pose devant le panneau.

Lmao somebody really changed the Hollywood sign 😂 pic.twitter.com/72k4HM5Bk3 — Kahlil (K.J.) (@kjaaquice) 1 janvier 2017

JUST IN: Iconic Hollywood sign altered to read 'Hollyweed' in apparent New Year's Eve prank https://t.co/b8901TyDml pic.twitter.com/Crjdrq2Dr0 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 1 janvier 2017

Il semble que la simple utilisation de bâches et draps pour couvrir une partie des deux lettres «O» ait permis de donner ce résultat.

Les responsables de la sécurité du site comptent sur les enregistrements vidéo des caméras de surveillance pour comprendre ce qu'il s'est passé et identifier les responsables.