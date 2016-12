Mordu par un écureuil, un entrepreneur poursuit un couple pour 90 000 $

28-12-2016 | 12h06

CHESAPEAKE, Virginie - Mordu et griffé par un écureuil alors qu'il effectuait des travaux de rénovation dans un domicile de Chesapeake, en Virginie, un entrepreneur a déposé une poursuite contre le couple qu'il estime propriétaire de l'animal, a rapporté le Virginian Pilot lundi.

L'affrontement entre Daniel Felice et le redoutable rongeur est survenu au cours de l'été dernier. Au cours du duel, M. Felice a été mordu et griffé à la jambe et à la main, écopant d'une blessure qui «saignait abondamment», selon la poursuite déposée en cour.

L'animal a ensuite pris la fuite, poursuivit par l'entrepreneur dans la demeure où se trouvait un jeune enfant. Le rongeur est finalement allé se réfugier dans la cour d'un couple voisin, que M. Felice considère comme étant les propriétaires du mammifère rouquin. Il leur réclame la somme de 90 000 $ pour couvrir ses blessures.

En entrevue avec le quotidien, le défendeur Paul Desjardin a affirmé ne pas posséder d'écureuil. Il soutient plutôt avoir déjà nourri «un peu» l'animal qui s'est attaché aux humains, mais qu'il demeure à l'extérieur et n'a «jamais été contrôlé par le couple».

Selon la poursuite, la petite bête s'est aussi attaquée à un enfant, trois jours avant de planter ses crocs dans la chair de l'entrepreneur.

Le couple avait reçu une amende pour possession illégale d'un animal sauvage après l'attaque, mais était parvenu à la faire annuler en cour en démontrant ne pas être responsable de l'écureuil.

Le Virginian Pilot n'a pas précisé si l'animal terrorisait toujours le quartier.