Déçu de vos cadeaux? Échangez-les contre des Skittles

27-12-2016 | 10h11

TORONTO - Déçu par le cadeau que vous a offert belle-maman? Si vous passez par Toronto d'ici le 30 décembre, vous pourriez songer à aller l'échanger contre des friandises Skittles.

Pour une seconde année, la boutique de prêt sur gage Skittles a ouvert ses portes dans la Ville Reine pour permettre aux Torontois d'échanger leurs cadeaux décevants contre des bonbons colorés. Sur place, des employés se baseront sur des «critères scientifiques» complexes pour évaluer la valeur en friandises des objets, explique le commerce éphémère sur son site internet (http://www.skittlespawn.ca/).

Les Canadiens déçus au lendemain de Noël qui n'ont pas la chance de vivre dans les environs de Toronto peuvent tout de même envoyer une photo de leur présent non-sollicité afin de recevoir un coupon-rabais pour acheter des Skittles.

L'année dernière, la boutique a distribué 60 000 paquets de bonbons en échange de milliers d'objets qui ont été donné à Centraide pour être redistribué dans la région de Toronto et de York.

«Jusqu'à présent, nous avons reçu un routeur Wi-Fi. Et nous avons Edwin le pingouin, soit une sculpture de pingouin vêtu d'un tuxedo, d'un chapeau et de skis», se réjouissait «Dale the Dealmaker» en entrevue avec le Toronto Sun, lundi, peu après l'ouverture de la boutique.