Une femme décédée amasse plus de 100 000 $ à Jeopardy!

23-12-2016 | 15h21

Même si Cindy Stowell est morte au début du mois, ses proches ont pu la voir au jeu télévisé américain Jeopardy! dans lequel elle a remporté six épisodes avant de s'incliner mercredi soir avec plus de 100 000 $ de gains.

«Cela a été une plaisante surprise pour elle à l'époque puisque les choses allaient mal. C'était une distraction amusante», a dit son copain Jason Hess au New York Times en soulignant qu'elle avait alors reçu de mauvaises nouvelles concernant son cancer.

Il était parmi l'auditoire lorsque l'émission a été tournée en août et en septembre, mais les proches de Cindy Stowell ne savaient pas si elle avait gagné ou non.

Atteinte d'un cancer du côlon, la femme de 41 ans a rendu l'âme, le 5 décembre, avant la diffusion, la semaine dernière, de la première de ses sept émissions auxquelles elle a participé.

Sa série gagnante à ce jeu-questionnaire de connaissance générale lui a permis de remporter plus de 100 000 $ qui ont été remis au Cancer Research Institute.

Son exploit est d'autant plus remarquable qu'elle était malade lorsqu'elle a participé à ce fameux jeu télévisé. Elle y a participé en prenant des antidouleurs et en combattant une fièvre et des nausées.