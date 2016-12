Les secours pensaient trouver une femme gelée mais...

18-12-2016 | 16h08

HUDSON, État de New-York - Une intervention du service de police de la ville de Hudson dans l'État de New York, qui s'est avérée une fausse alerte, a fait parler d'elle à travers le monde en fin de semaine.

Vendredi matin, alors qu'il faisait environ -13 degrés Celsius, la police a dit avoir reçu l'appel d'une citoyenne très bouleversée qui disait avoir aperçu un femme âgée morte dont le corps était complètement gelé à l'intérieur d'une voiture stationnée près de la place de l'hôtel de ville.

Des agents du service de police de Hudson et une équipe de sauvetage ont alors été immédiatement dépêchés sur les lieux.

Toute l'histoire a été résumée dans un communiqué de presse de la police, dont les extraits ont été repris par des médias de partout dans le monde.

«Les agents sont arrivés quelques minutes plus tard et ont constaté qu'une vieille femme était assise sur le siège du passager à l'avant de la voiture. Elle portait un masque à oxygène, ne bougeait pas et ne réagissait à rien. Le froid était mordant et la voiture était recouverte de neige, un indice qu'elle avait été stationnée là la veille», indique le communiqué de la police.

«Un sergent du service de police de Hudson a brisé la vitre arrière du côté passager et a ouvert la porte, raconte le service de police dans son document, ajoutant toutefois que la vieille femme en question était en fait «un mannequin grandeur réelle très réaliste».

Le mannequin portait des vêtements et des lunettes, avait sa ceinture de sécurité attachée, en plus d'avoir des dents et des taches de vieillesse dans le visage.

Selon le réseau de télévision ABC, le propriétaire du véhicule s'est présenté sur les lieux et a expliqué qu'il est vendeur pour un manufacturier d'équipement pour la formation médicale et que la «vieille femme» est un mannequin pour la formation en secourisme et réanimation cardiorespiratoire.

Selon la police, l'homme n'était pas très heureux que sa voiture ait été abîmée de cette façon, mais un policier interviewé par la station locale affiliée à ABC avait quelques réflexions pour lui: «Si c'était une farce, c'était une farce d'un goût très moyen, a affirmé le sergent Randy Clarke, de la police de Hudson. Si c'était pour une raison de commodité, le véhicule est une familiale, transporte ton mannequin un peu mieux. Le mannequin était sur le siège avant avec une ceinture de sécurité et semblait être un passager dans la voiture.»

Aucune accusation n'a été portée dans cette affaire.