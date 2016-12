Il découvre une souris dans son café

Un Néo-Écossais qui voulait déguster son café préféré chez Tim Hortons a eu la désagréable surprise d'y trouver un ingrédient bien spécial... une souris morte.

Depuis la macabre découverte, Jim Elliott assure qu'il ne boira plus jamais de café de la chaîne canadienne. Pour autant, souligne-t-il, pas question de réclamer de l'argent. Il veut juste s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre.

Tout commence il y a deux semaines lorsque l'homme achète, comme il le fait régulièrement, deux breuvages de café dans un de Tim Hortons de Stewiacke, en Nouvelle-Écosse, a-t-il raconté à CTV News.

Il en a bu un et a décidé de mettre l'autre tasse dans le frigo avec comme idée de la réchauffer le lendemain.

«J'avais probablement bu trois ou quatre gorgées quand j'ai senti quelque chose toucher ma lèvre, a-t-il confié. Ma première pensée a été, bien ils doivent avoir mis un sachet de thé dedans par accident.»

Stupéfié par sa découverte, il s'est rendu immédiatement ou il l'avait acheté et, sur place, il a dit que les gens n'avaient pas l'air préoccupés plus que ça. Le responsable n'était pas présent. Ce dernier l'a rappelé en lui disant qu'il allait lui revenir, ce qui n'a jamais eu lieu.

