Frustré sexuellement depuis 10 ans, il se tranche le pénis

07-12-2016 | 10h11

Un homme frustré sexuellement, qui n'a pas eu de relations sexuelles avec sa femme depuis 10 ans, a réagi de manière drastique en se tranchant le pénis.

Ghasi Ram, un Indien de 37 ans, est arrivé à la maison en état d'ébriété et a commencé à harceler sa femme, Manjhri, pour avoir une relation sexuelle. Après que cette dernière ait refusé les demandes de son mari, il a attrapé un couteau de cuisine et s'est tranché le membre.

La femme de Gashi dit qu'il n'a que lui a blâmé. «Il arrive saoul à la maison tous les soirs, ne m'écoute jamais et ne fais pas attention à moi. Je lui ai dit non car il était en état d'ébriété et que j'étais fâché contre lui, maintenant il me blâme pour ça alors que je n'ai rien fait», a-t-elle affirmée dans un témoignage rapporté par le Caters.tv.

Le couple résidant dans le village d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, est marié depuis 18 ans et a une fille et deux fils.

