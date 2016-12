Une entreprise vend des bougies de Justin Trudeau

04-12-2016 | 13h04

ST-LOUIS, Missouri - Un couple d'entrepreneurs qui ne manque pas d'humour offre pour les Fêtes des chandelles parfumées à l'image de trois chefs d'État: Vladimir Poutine, Donald Trump et Justin Trudeau.

Ces trois bougies, pour lesquelles la description des effluves est une véritable caricature, sont vendues 25,24 $ et peuvent être expédiées en moins d'une semaine.

«Comme la majorité des gens, vous êtes sans doute tombé sous le charme du premier ministre canadien Justin Trudeau. Et (comme la plupart des gens) vous vous êtes demandé ‘'Bien sûr, Justin Trudeau semble attrayant, mais que sent-il''», peut-on lire sur la page de vente du produit.

Selon la description, le parfum qui se dégage a des notes d'érable et de thé chaï «parce qu'il boit du thé» et «parce qu'il est question du Canada», précise le site.

La bougie du premier ministre canadien est offerte avec un tatoo à l'effigie de Justin Trudeau.

La chandelle Trudeau inclut également un «test» pour déterminer l'étendue de votre amour pour le premier ministre du Canada. Il consiste à placer la main au-dessus de la flamme et le nombre de secondes de résistance à la chaleur déterminera l'intensité de votre béguin pour Justin Trudeau.

Les bougies Trump et Poutine semblent beaucoup plus critiques. Le petit pot de cire à l'image du président américain élu est surmonté d'une mèche blonde en rappel de sa chevelure caractéristique. On définit ce présent comme étant tout «sauf un cadeau politiquement correct» qui réunit des odeurs classiques de lotion solaire et de steak, pour un parfum d'une grande intensité.

Dans le cas de Poutine, on le voit torse nu devant le Kremlin sur le couvercle de la bougie.

«La chandelle parfumée Poutine combine des notes de pin, de terre et de fumée qui s'échappe des villes de vos ennemis. On y retrouve un mélange de fragrance, qui évoque l'essence de Vladimir Poutine et qui élimine l'odeur de toute dissidence politique dans votre maison», selon le site de JDandKateIndustries.