Ivresse au volant: un policier s'excuse auprès de Nickelback

03-12-2016 | 14h38

KENSINGTON, Î.-P.-É- Après avoir menacé les automobilistes tentés par l'alcool au volant de leur faire écouter l'album Silver Side up de Nickelback sur le chemin de la prison, la police de Kensington, sur l'Île-du-Prince-Édouard, a dû s'excuser auprès des membres du groupe canadien.

«Si nous vous attrapons, et nous allons vous attraper, en plus d'une lourde amende, d'une accusation criminelle et d'une suspension de permis de conduire, nous vous ferons également jouer du Nickelback dans la voiture qui vous conduira sur le chemin de la prison», soulignait la police, en mettant en image une copie de Silver Side Up, troisième album du groupe canadien Nickelback, sorti en 2001.

Il n'en fallait pas plus pour que le message devienne viral et fasse le tour de la planète.

Vendredi, l'officier responsable de cette campagne a dû s'expliquer. Toujours sur le réseau social, il a expliqué qu'il «pensait que c'était une excellente idée» pour faire passer le message à l'approche du temps des Fêtes.

«Eh bien [...] notre petit post est devenu une histoire internationale. Et quelque part, le message a été éclipsé», a-t-il souligné, mentionnant qu'on l'accusait de rire de la question de l'alcool au volant.

«Je suis désolé pour Chad, Ryan, Mike et Daniel (les membres du groupe), a poursuivi le policier [...]

Ce n'était pas mon intention (de me moquer de vous). Ce n'était pas mon désir, mais c'est le résultat. Donc, pour cela je suis désolé.»

L'officier dit avoir contacté le groupe et leur famille et offert des excuses. Le premier message a d'ailleurs été effacé depuis.

Un nouveau message de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies doit être lancé. «Restez à l'écoute chers lecteurs... il y a de grandes choses en cours... » peut-on lire dans le long message posté par le policier sur Facebook.