Un pot de yogourt des JO de Montréal retrouvé sur une plage

Agence QMI 27-11-2016 | 05h38

TARDINGHEN, France - Un homme a retrouvé un pot de yogourt des Jeux olympiques de Montréal de 1976 sur une plage du nord de la France vendredi.

La photo de ce pot de Yoplait a été diffusée sur Twitter par un certain Rob Gorden et a été repostée plus de 8000 fois, a rapporté le journal français La Voix du Nord.

Mais en réalité c'est Matthieu Leroux qui a fait cette trouvaille. Soucieux de l'environnement, il prend toujours avec lui un sac pour ramasser les détritus qu'il trouve sur la plage, lorsqu'il y promène son chien.

C'est sur la plage de Tardinghen, dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, qu'il a trouvé ce pot. Il a raconté au journal que certains l'accusent de vouloir faire le buzz et d'avoir imprimé le pot de yogourt avec une imprimante 3D.

Il est vrai que lui-même s'est étonné de la bonne conservation d'un pot de 40 ans qui aurait traversé l'océan. Il a confié au journal son hypothèse : «Il se pourrait que ce déchet provienne des décharges à ciel ouvert que l'on trouve maintenant dans les dunes».

En moyenne, il faut entre 350 et 600 ans à un déchet plastique pour disparaître.