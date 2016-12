Des orignaux se battent et finissent prisonniers de la glace

Agence QMI 20-11-2016 | 09h23

UNALAKLEET, Alaska - Deux orignaux ont été découverts morts et prisonniers dans une épaisse couche de glace en Alaska, au début du mois de novembre, a rapporté le Washington Post.

Alors qu'ils se promenaient, deux hommes ont aperçu au loin, près d'une rivière gelée du village d'Unalakleet, des bois et une bosse poilue de couleur marron. En s'approchant, ils ont réalisé qu'il y avait en réalité deux orignaux, prisonniers de la glace, dont les bois étaient entremêlés.

Il est dans l'habitude de ces animaux de se battre pendant la saison de la reproduction. Souvent, leurs bois aux formes complexes se retrouvent coincés dans ceux de l'adversaire.

À la fonte de la glace, les deux hommes ont en effet remarqué que les bois de l'un des orignaux avaient perforé le crâne du deuxième. Coincés, les deux animaux seraient ensuite tombés ensemble dans le ruisseau et se seraient noyés.

La fin de semaine passée, accompagnés d'un taxidermiste et d'amis, ils sont venus récupérer les têtes des orignaux. Il leur a fallu plusieurs heures et l'utilisation d'une tronçonneuse et d'une pelle à glace pour parvenir à extirper entièrement les animaux.

