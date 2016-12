Mariage XXX : ils font l'amour devant leurs invités

17-11-2016 | 13h17

Les mariages sont de plus en plus bizarres de nos jours. Un couple de nouveaux mariés chinois l'a appris à ses dépens alors qu'il a été «forcé» de faire l'amour devant les invités, selon ce que rapporte le MailOnline.

La vidéo commence alors qu'on aperçoit le couple sous un édredon rouge «chanceux». C'est alors qu'une femme demande avec insistance aux nouveaux mariés d'enlever leurs sous-vêtements. Le marié s'exécute suivi de la mariée peu après.

C'est alors que les invités commencent à insister pour que le couple fasse l'amour devant eux. Les mariés acquiescent à la demande bizarre des invités. On entend alors crier: «Grimpe sur son corps maintenant» et «Êtes-vous attachés l'un à l'autre?».

À un certain moment, une invitée semble vouloir s'assurer que le couple s'envoie bel et bien en l'air. Elle met alors sa main sur les fesses de la mariée et lui donne une petite tape en guise d'encouragements.

Lorsque la mariée est enfin sur son époux, une invitée tire sur les draps dévoilant ainsi les corps nus des mariés à tous.

Apparemment, ceci était considéré comme un drôle de jeu pour le couple et les invités...