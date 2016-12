Une métaphore nauséabonde aux Communes

17-11-2016 | 10h34

OTTAWA - La députée conservatrice de Calgary Nose Hill, Michelle Rempel, a livré un vibrant plaidoyer d'une dizaine de minutes, mercredi, pour dénoncer la hausse du chômage en Alberta, mais c'est finalement un pet métaphorique qui a retenu l'attention des parlementaires, a rapporté Global News.

Après avoir souligné que le gouvernement a prévu «sweet fudge all» pour les milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la crise pétrolière, Mme Rempel y est allée d'une comparaison inattendue: «Pourquoi le gouvernement traite l'Alberta comme un pet dans une pièce dont personne ne veut parler ou reconnaître l'existence?»

En prenant la parole après la députée, la chef du parti Vert, Elizabeth May, a pris sur elle de reconnaître l'existence du pet métaphorique. «J'ai entendu dire un mot que je sais être non-parlementaire et je crois qu'elle devrait le retirer. Ce mot est p-e-t», a réagi Mme May.

«Est-ce que ma collègue est sérieuse? Je viens de livrer un discours passionné sur l'appui à l'emploi en Alberta et c'est ce que le chef d'un parti politique a à répondre?» a répliqué, éberluée, la députée Rempel, en refusant de retirer son «pet».