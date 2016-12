Attaqué au couteau, il se fait voler... son Shih Tzu

16-11-2016 | 10h12

Don Valle prenait une marche, lundi après-midi, avec sa petite Charlie, lorsqu'il a été attaqué par quatre hommes noirs, tous dans la jeune vingtaine, qui se déplaçaient à vélo, a rapporté le Toronto Sun mardi.

«Ils sont débarqués de leur vélo et se sont mis à jurer et à me crier des noms», a raconté M. Valle, qui s'est ensuite fait frapper au visage. «Je ne savais pas trop s'ils voulaient se battre contre moi, me voler mon portefeuille ou peut-être mon cellulaire. Mais j'ai alors senti qu'on m'arrachait ma laisse et j'ai réalisé qu'ils allaient partir avec ma chienne», a poursuivi M. Valle.

«J'espère juste qu'elle est correcte. J'espère qu'ils la nourrissent, qu'ils lui donnent de l'eau, qu'elle est à l'intérieur et qu'on s'en occupe», a ajouté, en pleurs, la petite amie de la victime, Jocelyn Castillo.

La police de Toronto a lancé un avis de recherche dans l'espoir de retracer Charlie et ses ravisseurs.