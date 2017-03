La pire tempête de l'hiver attendue sur le sud du Québec

Boris Proulx 14-03-2017 | 02h02

Les Québécois devront ressortir leur pelle à moins d'une semaine du printemps pour affronter les 25 à 60 cm de neige attendus à Montréal et au sud de la province.

«La neige commencera doucement vers l'heure du midi, s'intensifiera en début de soirée, mais c'est surtout en soirée et pendant la nuit qu'on aura les grandes accumulations», résume André Monette, météorologue à MétéoMédia.

Même si la neige a déjà fondu dans bien des régions, c'est une véritable tempête hivernale qui s'abattra sur le Québec. Environ 25 cm de neige s'accumuleront à Montréal, et de 15 à 25 cm sur l'Outaouais, les Laurentides et Lanaudière.

Au sud de la province, jusqu'à 60 cm sont attendus en Montérégie et en Estrie. La neige devrait être très fine, et tomber sous forme de poudrerie.

Mêlées à de grands vents de plus de 70 km/h, les précipitations formeront un blizzard qui réduira la visibilité sur les routes pour l'heure de pointe de mardi soir et possiblement encore mercredi matin.

«C'est une des pires tempêtes de l'année. Pour le sud du Québec, ce sera certainement la pire», prévient M. Monette.

Arrivée du sud

Le cocktail météo à venir est le résultat d'une rencontre entre deux dépressions atmosphériques en provenance des États-Unis.

«Les deux systèmes vont se joindre en un seul qui remontera la côte est américaine et traversera les Appalaches pour apporter son lot de neige sur le sud du Québec», explique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

Peu avant de tapisser de flocons notre côté de la frontière, la tempête devrait frapper de plein fouet nos voisins du sud.

Surnommée «Stella» par les Américains, la plus grande tempête de la saison déversera quelques 50 cm de neige ce matin sur New York et elle devrait aussi perturber d'autres villes de la côte est comme Boston et Philadelphie.

Températures douces

De la faible neige continuera de tomber au cours de la journée de mercredi.

Ce tapis blanc mettra fin aux températures très froides des derniers jours. Du temps plus doux devrait s'installer à la fin de la semaine, soit près des moyennes de saison à 0 ºC.