Un orage intense laisse des marques à Montréal

22-08-2017 | 16h12

Une cellule orageuse aussi brève qu’intense a frappé Montréal en après-midi, mardi, causant plusieurs dommages.

Des vents violents et des pluies diluviennes se sont abattus sur la métropole pendant quelques minutes.

La tempête était si puissante que la visibilité était considérablement réduite en plein centre-ville de Montréal pendant cet épisode.

À 15 h, 45 000 abonnés d'Hydro-Québec étaient privés de courant en raison de l'orage violent qui a frappé sur le sud-ouest. Du nombre, plus de 14 300 se trouvaient en Montérégie, 13 000 sur l’île de Montréal et plus de 12 700 dans les Laurentides.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à partager des photos montrant des branches tombées, des arbres déracinés et différents objets emportés par le vent.