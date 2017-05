Cinq éco-quartiers célèbrent le Jour de la Terre

22-04-2017 | 06h28

MONTRÉAL - A l'occasion du Jour de la Terre, les Montréalais sont invités à participer, samedi, à de nombreuses activités dédiées à l'environnement, et inscrites dans la programmation du 375e anniversaire de Montréal.

Les éco-quartiers de Ahunstic-Cartierville, de Lachine, de Parc-Extension, de Villeray tout comme la Maison de l'environnement de Verdun feront vivre au public le Jour de la Terre à leur façon. Distribution d'arbres, nettoyage des berges, ateliers «Faites-le vous-même», vente de vélos d'occasion, pique-nique, projections de documentaires, conférences et concerts seront au programme.



En plus de ces fêtes de quartier, d'autres évènements seront prévus tout au long de la journée, un peu partout dans la métropole.



3000 arbres seront plantés à Longue-Pointe pendant la semaine du 22 avril, dans le cadre du programme «375 000 arbres pour Montréal», lancé en 2014 par Jour de la Terre Québec.



L'aéroport Pierre-Elliot Trudeau accueille, jusqu'au 21 juin, l'exposition «50 ans d'explorations en forêt tropicale», du célèbre botaniste Francis Hallé.



Il sera d'ailleurs au côté de l'architecte Pierre Thibault pour animer une conférence lors de la soirée «Dans ta canopée», dès 18 h au Chalet du Mont-Royal. Le public pourra également profiter de concerts avec Gypsy Kumbia Orchestra et Tire le Coyote, ainsi que d'une dégustation de vin nature.



Le Jour de la Terre est une initiative née aux États-Unis en 1970 par le sénateur Gaylord Nelson qui encouragea les étudiants à mettre en place des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés. En 1971, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a déclaré que le 22 avril devenait officiellement le Jour de la Terre.



Partout dans le monde, cette journée est l'occasion de parler d'environnement, de sensibiliser sur le climat et sur le gaspillage. Au Québec, elle est célébrée depuis 1995.



Programmation: http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril