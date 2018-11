Styles de vie

30-11-2018 | 10h38

Et qu'a fait la nouvelle député de Taschereau au lendemain de son élection ? S'acheter une voiture. Critiquée par certains, des militants péquistes pour la plupart, pour ne pas vivre en accord avec ses convictions environnementalistes, aussitôt la presse bien-pensante de droite de même que les bobos du Plateau se sont portées, main dans la main ou micro dans la main, à la défense de l'inexpérimentée et « tellement originale » députée QS. Quel curieux alignement des planètes, n'est-ce pas.

Eh bien, vous savez ce qu'a fait le militant socialiste uruguayen Pepe Mujica, ex-guérillero Tupamaro, organisation qu'il a fondée dans les années soixante, et ex-prisonnier politique qui fut torturé et emprisonné sous la dictature pendant quinze ans, au lendemain de son élection non pas comme député de sa circonscription mais comme président de son pays ? Eh bien, il a refusé la voiture de fonction qui venait avec sa nouvelle charge, il a refusé le chauffeur qui venait avec sa nouvelle charge, et il conservé son style de vie habituel le plus possible. Il est demeuré humble et près des gens. C'est-à-dire qu'il se rendait à l'Assemblée nationale à bord de sa petite coccinelle 1987 sans chauffeur attitré et il a conservé sa modeste maison à la campagne, qui n'a rien d'un palace ni d'un condo de luxe. Cette simplicité volontaire incarnée a commencé il y a de nombreuses années, lorsqu'il a occupé les fonctions de député, puis de sénateur puis de ministre des Pêches et de l'Agriculture. Il a toujours conservé un train de vie humble et sobre, voire austère, loin des mondanités du genre de Tout le monde en parle. Ce qui ne l'empêche pas d'être des plus charismatique. À tel point qu'on le surnomme affectueusement « le président le plus pauvre du monde ». Quel député ou chef de gouvernement dit mieux ?

Les dix députés QS ont prêté le serment obligatoire à la reine en se cachant dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Ils ont pensé que le bon peuple n'en saurait rien et qu'ils passeraient pour des purs et durs, pour des authentiques, pour des députés sans compromis. Ils se sont trompés. Le bon peuple en a été informé, tout comme pour l'auto de la si jeune et « si spontanée » députée de Taschereau qui s'est déjà taillée une réputation sympathique parmi la presse de droite pour ses pitreries et déclarations à l'emporte-pièce. Même le bon maire Labaume lui a conseillé de ne pas changer, car il doit considérer que la députée de Taschereau contribue ainsi un peu plus à mettre SA ville de Québec « su'a mappe ». Quelle désolation.

L'argument massue pour justifier une limousine et un chauffeur garde du corps, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a évoqué : « On vit dans un monde dangereux et on doit se protéger. » Peut-être devrait-il demander la protection du Black Bloc qui infiltrait ses rangs à chaque manifestation étudiante lors du Printemps érable ? Un peu plus et il appellerait à l'aide la Commission de santé et sécurité au travail pour obliger les députés à porter le casque de protection, les bottines avec cap d'acier et la veste anti-balles. Député de l'Assemblée nationale est devenu un sport extrême, un métier à risque, pire que les monteurs de ligne d'Hydro-Québec ou les bûcherons de l'Abitibi, qui n'ont ni limousines ni chauffeurs. D'où les hauts salaires et autres indemnités qui viennent avec ce métier. Comme on les comprend. Maintenant que GND et allii font le dur apprentissage du métier de député et tous les risques qui y sont associés, on s'attend à ce qu'ils avisent les jeunes générations d'étudiants de mettre un terme à leurs revendications d' « enfants gâtés ». Maintenant, ils sont du côté de la bonne vie et ils semblent y prendre goût rapidement.

Quant à Pepe Mujica, alors qu'il était président de l'Uruguay, il est demeuré le même qu'avant, du côté des moins nantis, en refusant tous les privilèges et avantages associés à sa fonction. Sans ostentation aucune. Sans show de boucane pour se faire du capital politique. On raconte même qu'il n'a pas eu peur de faire monter à bord de sa coccinelle un jeune qui faisait du stop sur l'autoroute. Sans garde du corps ! C'est ce qu'on appelle être conséquent avec ses idées et engagements, quand les babines suivent les bottines.