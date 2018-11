Un nouveau chef pour le Bloc québécois

23-11-2018 | 11h15

Jeudi, je cherchais un sujet pour ma chronique mais je n'arrivais pas à trouver un sujet transcendant. Je me suis dit : allons voir sur les chaînes de nouvelles internationales pour voir si on parle de nous. Hélas, trois fois hélas. Le Québec n'existe pas, pas plus que le Canada d'ailleurs. Pourquoi? Même Haïti, petit pays de dix millions d'habitants, dévasté par des décennies de mal gouvernance, réussit à faire les manchettes. Aujourd'hui, Haïti brûle mais un jour, on va assister à un changement de régime.

Finalement, j'ai trouvé un sujet qui risque de changer la donne lors des prochaines élections fédérales, en 2019 : c'est le débat qui a repris de plus belle sur la pertinence du Bloc québécois à Ottawa, avec l'arrivée probable de Yves-François Blanchet à la tête de ce parti. Rien n'est confirmé encore mais il y a un vieux proverbe espagnol qui dit que lorsque le bruit de la rivière se fait entendre, c'est qu'il transporte non seulement de l'eau mais aussi des roches.

Le principal intéressé, ex-gérant d'Éric Lapointe jusqu'en 2008, alors qu'il se fait élire et devient ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, s'est donné un temps de réflexion afin de consulter la petite députation en place - ils sont dix actuellement, dont le vétéran Louis Plamondon - et de mesurer les forces en présence, surtout celles, inévitablement, qui vont s'opposer à sa candidature, certains le jugeant trop baveux, d'autres comme un « outsider », d'autres pas assez rassembleur, etc.

Déjà, sur les réseaux sociaux, les commentaires abondent. Nombreux sont ceux qui jugent que le Bloc n'est plus pertinent, qu'il faut concentrer ses forces sur la reconstruction du Parti québécois, que les jeunes, que les baby boomers, que les millénaires, que Catherine Dorion, que Martine Ouellet, etc. Bref, il y a autant d'opinions différentes, voire divergentes, qu'il y a de personnes qui s'expriment. Il ne sera pas facile de trouver un consensus dans une telle situation.

Pour ma part, je trouve que le bloc a toujours sa raison d'être. Souvenez-vous de Gilles Duceppe, de l'excellent travail qu'il réalisait, lui et son équipe du tonnerre. Il connaissait ses dossiers comme pas un, il avait une mémoire d'éléphant, il était un redoutable débatteur, excellait dans les points de presse avec les journalistes, etc. Impossible d'énumérer toutes mesures qu'il a mises de l'avant pour la défense des intérêts du Québec. Avec lui, le Bloc apparaissait comme un parti indispensable. Hélène Laverdière, du NPD/NDP, avec tout mon respect, ne lui arrive pas à la cheville et on ne l'entend presque jamais.

Le Bloc québécois ne fera certes pas l'indépendance, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Il fera la promotion de la souveraineté tout en défendant bec et ongles les intérêts du Québec. On ne reviendra pas au vieux et faux débat qui a déchiré le bloc il n'y a pas si longtemps. Aux dernières nouvelles, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Mais le Bloc peut devenir un outil indispensable si jamais le Parti québécois choisit une autre voie que le seul référendum pour entreprendre la démarche vers l'accession à l'indépendance du Québec. Entre-temps, il a de bonnes chances de représenter une alternative sérieuse lors des prochaines élections fédérales dans un an. Le NPD/NDP est désormais moribond, le Parti libéral de Justin Trudeau va attirer les mêmes fédéralistes inconditionnels, le Parti conservateur n'a aucune prise au Québec ou si peu, Maxime Bernier rame à contre-courant avec son conservatisme à outrance. Alors, le Boc va nécessairement augmenter sa députation s'il est bien piloté.

Allez, Yves-François Blanchet, go go go!