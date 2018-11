L'arroseur arrosé

16-11-2018 | 10h21

Il y a une semaine, le journaliste Jim Acosta de CNN a perdu son accréditation auprès de la Maison-Blanche où il était correspondant en chef de cette agence de nouvelles. Le président Trump n'aime pas la manière « négative » dont ce journaliste couvre les événements en le questionnant de façon un peu trop serrée. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, on a pu assister à une scène disgracieuse où une jeune stagiaire, sur ordre du président des États-Unis, tente d'enlever le micro des mains du journaliste, qui refuse et persiste. Le journaliste, qui fut expulsé de la conférence de presse, questionnait Trump sur ses déclarations concernant la caravane des migrants d'Amérique centrale qui se dirigent vers la frontière américano-mexicaine et que le milliardaire qualifie de véritable « invasion ». On se souvient que l'actuel locataire de la Maison-Blanche a déjà qualifié les médias d'« ennemis du peuple ». Bien sûr, la chose n'en restera pas là et CNN poursuit devant les tribunaux le président Trump pour atteinte à la liberté d'expression.

Or, ce Jim Acosta a une feuille de route bien remplie. Il était de la cohorte des journalistes américains qui ont accompagné l'ex-président Barack Obama lors de sa visite à La Havane où il a rencontré le président Raúl Castro, en mars 2016.

Lors d'une conférence de presse où le président cubain répondait aux questions des journalistes étrangers, le même Jim Acosta a pris la parole et a demandé au dirigeant cubain pourquoi il y avait des « prisonniers politiques à Cuba » et pourquoi il ne les libérait pas aujourd'hui. Avouons que la question était plutôt « raide », c'est le moins qu'on puisse dire.

Or, dans cette île malmenée par les États-Unis et son blocus mortifère, personne n'a cherché à faire taire le journaliste ni à lui enlever le micro. Le président cubain a au contraire mis au défi le journaliste de lui soumettre une liste de ces prisonniers dits politiques et il lui a promis de les libérer avant la fin du jour. Bien sûr, le journaliste Acosta ne lui a fourni aucune liste. Il ne faisait que répéter ce que ses maîtres à penser, la droite américaine anticastriste, lui ont dit de demander au dirigeant cubain. Personne ne l'a expulsé de la salle où se tenait la conférence de presse et le journaliste a pu continuer à vaquer à ses occupations.

À Cuba, on n'emprisonne pas les journalistes, on ne les tue pas non plus comme cela se produit régulièrement au Mexique (six journalistes assassinés seulement en 2018), par exemple, ou au Honduras où quinze journalistes ont été assassinés depuis le coup d'État, en juin 2009, qui a bénéficié de l'appui des États-Unis. Mais ni les Républicains ni les Démocrates ni CNN n'ont dénoncé ces assassinats. Ni CNN ni Acosta n'ont questionné le rôle des États-Unis dans l'appauvrissement et l'état de délabrement social dans lesquels sont plongés ces pays du « triangle nord » formé par le Guatemala, le Salvador et le Honduras, et qui ont déclenché cette caravane qualifiée d'invasion par Trump.

Le plus dont on peut s'attendre du journaliste Acosta, c'est qu'il responsabilise de cette situation catastrophique un seul individu, Trump en l'occurrence, comme si ce n'était que l'oeuvre d'un « fou irresponsable » sorti d'on ne sait où. Pourtant, nous sommes nombreux à savoir que c'est tout le système qui est en cause, où prévalent la fraude, la corruption et le néolibéralisme le plus honteux, c'est ce régime de pillage sans vergogne où prévaut encore et toujours la loi du plus fort, qui permet cet état de délabrement et qu'il faut dénoncer. Mais ça, ca demande un autre courage que le journaliste de CNN n'a visiblement pas.