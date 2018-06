Le secret de Paul Gérin-Lajoie

29-06-2018 | 10h49

Dans la foulée du Rapport Parent, le 13 mai 1964, l'Assemblée législative du Québec (aujourd'hui l'Assemblée nationale) créait le ministère de l'Éducation. Paul Gérin-Lajoie en fut l'instigateur et le premier à être nommé ministre de l'Éducation. Depuis 1964, il y a eu 32 ministres de l'Éducation en seulement 54 ans. Ça me semble beaucoup, et surtout, une telle instabilité démontre le peu d'intérêt des gouvernements pour l'éducation. Juste dans le dernier mandat libéral, de 2014 à 2018, six élus libéraux se sont succédés à la tête de ce ministère, le parent négligé de l'actuel gouvernement.

Mais qu'y avait-il avant la création de ce ministère en 1964? Rien, le grand néant. Même la culture était entre les mains de ministère de l'Agriculture! Alors qu'en Ontario, le ministère de l'Éducation existe depuis 1876, le nôtre a été créé quatre-vingt-huit ans plus tard. Sans parler des bureaux de censure dans le cinéma et les livres autorisés, le plus puissant bureau de censure étant l'Église catholique. Pas étonnant que notre « retard » soit si grand.

Pourtant, l'Éducation devrait figurer au sommet des préoccupations des gouvernants. C'est la clef de voûte de notre libération et de notre identité. Pour réussir ce programme, le projet éducatif doit être intégré dans une perspective plus large, d'identité continentale. L'éducation la plus large, c'est-à-dire accessible pour tous et obligatoire, l'éducation publique, donc, doit combattre, certes, l'analphabétisme, qui constitue encore au Québec un grave problème. Mais aussi viser à changer les mentalités, en l'inscrivant dans un programme politique et social. Oui, éduquer la population, c'est un projet politique et social et je suis certain que Paul Gérin-Lajoie l'avait compris.

Le slogan « s'éduquer, c'est s'enrichir » sonne faux dans un tel contexte. On éduque nos enfants pour leur donner un bagage culturel et scientifique avec lequel ils pourront s'orienter, prendre des décisions, choisir ce qui est bon pour eux et aimer leur pays. On éduque nos enfants pour qu'ils soient en concordance avec leur époque, afin qu'il puisse intervenir, le moment venu, et agir sur celle-ci. Ça aussi, je suis certains que Paul Gérin-Lajoie l'avait compris.

Un jour, Paul Gérin-Lajoie m'a appelé à mon petit bureau d'édition. Il avait d'abord pris contact avec Robert Comeau, le directeur de ma collection « Études québécoises » où je publiais des documents reliés à l'histoire du Québec. J'avais déjà publié, entre autres, Robert Lapalme, le premier ministre libéral de la Culture. J'ai d'abord été surpris qu'un ancien ministre libéral m'appelle, moi, un éditeur certes, mais au passé passablement chargé. Personne au Québec ne pouvait abstraction de mon appartenance au FLQ dans les années soixante. Même si j'étais devenu, depuis, un éditeur apprécié et respecté, je ne pouvais renier mon curriculum vitae.

C'était quelque temps après que le 22 juin 1990, le premier ministre Robert Bourassa eut prononcé, devant l'Assemblé nationale, sa fameuse phrase, après l'échec de l'Accord du Lac Meech » : « Il faut que le Canada anglais sache que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Jamais l'idée d'indépendance n'avait été aussi forte et le sondages indiquaient que plus de 60% des Québécois voteraient en faveur de la souveraineté.

Monsieur Gérin-Lajoie avait un manuscrit à me soumettre. Il s'agissait d' « une petite bombe », c'était son expression. Mais il devait attendre que le premier ministre Bourassa prenne une décision, la plus importante de sa carrière politique. Quelle était cette décision? On peut spéculer longtemps, mais je serais porté à croire que Robert Bourassa s'apprêtait à se prononcer en faveur de la souveraineté du Québec et peut-être même à déclencher un référendum sur la question. Robert Bourassa allait ainsi passer à l'histoire.

J'ai alors invité M. Gérin-Lajoie à un dîner d'affaire au restaurant, en compagnie de mon directeur de collection, mais il m'a dit qu'il préférait attendre. Vous comprenez que j'étais extrêmement intéressé à prendre connaissance de ce document qui semblait si important pour l'avenir du Québec et pour Paul Gérin-Lajoie.

Finalement, on connaît la suite, Robert Bourassa ne s'est jamais prononcé. Paul Gérin-Lajoie ne m'a jamais remis le manuscrit. Mais avec le décès de cet homme qui a joué un rôle important dans le développement du Québec, je suis persuadé que ce document dort quelque part parmi les archives personnelles de l'ex-ministre de l'Éducation. On ne peut que souhaiter qu'il soit publié un jour.