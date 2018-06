La fièvre caquiste

22-06-2018 | 11h44

Moi qui pensais que nous aurions un été bien relax avant les grandes manoeuvres électorales de l'automne, force est de constater que le caporal Casse-Pompon vient sérieusement menacer la paix estivale. François Legault a attrapé le micro et il ne le lâche plus, avec la complicité des médias, trop contents de faire la nouvelle à chacune de ses déclarations fracassantes. Il semble gonflé à l'hélium et, flottant au-dessus de la mêlée, il menace notre horizon normalement si paisible en ce temps de l'année, alors que les vacances scolaires viennent tout juste de commencer.

Selon les derniers sondages, sa formation politique, la CAQ, mènerait dans presque toutes les régions du Québec, à tel point que je me demande, lorsque je vais dans la cour d'école et y croise des parents, ou lorsque je vais à l'épicerie, à la pharmacie, à la SAQ, à la quincaillerie ou chez le jardinier, si ce sont eux, les parents, les clients, les employés qui vont voter pour la CAQ cet automne, s'ils sont atteints de cette fièvre caquiste dont on parle abondamment dans les médias, une fièvre qui semble contagieuse malheureusement. Si c'est le cas, devrais-je me retrancher chez moi, docteur? Parce que pas question pour moi de joindre le troupeau caquiste, de changer mon fusil d'épaule, avec la fausse impression de débarquer du pouvoir les libéraux corrompus. La CAQ, c'est un PLQ nouveau genre, c'est la relève soigneusement préparée par les ténors du fédéralisme.

Il faut voir le grand patron de la CAQ agir de plus en plus comme un Hannibal monté sur un éléphant à la conquête de la capitale nationale, bousculant tout sur son passage. À l'écouter parler avec de plus en plus d'assurance et de hargne, je me demande s'il va tenir le coup jusqu'en novembre, tant l'enflure verbale prend de plus en plus le dessus sur les idées novatrices. Sa démagogie et son style oratoire me font peur. Quand j'étais petit, bien avant ma crise d'adolescence, mon père, militant fasciste, m'amenait à Lanoraie écouter son mentor, Adrien Arcand. Je me souviens encore aujourd'hui de son ton et de son style oratoire, qui semblaient s'adresser non pas à notre tête mais à nos tripes, et cela me faisait peur. C'est cette même sensation que je ressens en entendant François Legault lorsqu'il s'adresse à Monsieur et Madame tout-le-monde. Il me fait peur.

La CAQ est bel et bien une fabrication libérale. On y a trouvé les mêmes argentiers qui ont servi aussi bien au PLC qu'au PLQ. C'est un couvercle qu'on a fabriqué de toutes pièces pour qu'il soit posé solidement sur la marmite indépendantiste, pour étouffer nos aspirations légitimes d'avoir un pays bien à nous. Les Desmarais et autres Charles Sirois, grands amis des Libéraux à Ottawa et au Québec, ont contribué à son émancipation rapide, pour barrer solidement la route au Parti québécois, le seul parti qui menace les fédéralistes et les tenants du statu quo. Ils sont allés chercher ce général en pantoufles parce que justement il avait déjà fait partie de la formation

indépendantiste. Cet Iznogoud ridicule redonne ainsi leurs lettres de noblesse à ceux qui abdiquent, qui retournent leur veste, qui font marche arrière, qui trahissent sans scrupule. Et ça fonctionne très bien car plus de 40% de mes compatriotes francophones semblent d'accord pour le suivre bêtement. Ils finiront tous par lui ressembler. Ils sont la preuve vivante d'un pays qui ne s'aime plus et qui a perdu l'estime de soi. Quelle désolation!

Bonne fête nationale quand même! Et gardez-vous de cette fièvre, svp.