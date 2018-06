«Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent...»

15-06-2018 | 11h17

Il souffle le chaud et le froid, ce dangereux personnage aux allures clownesques, actuel président des États-Unis, ce pays qui aspire toujours à contrôler le monde entier et à régenter toutes ses activités, commerciales entre autres. Trump, c'est ce Groucho Marx version macabre, qui semble dire au monde entier : Voici mes principes. Et si vous ne les appréciez pas, en voici d'autres.

Après avoir qualifié le président de la République populaire de la Corée du Nord (RPCN) d'homme fusée et avoir menacé ce pays de le détruire totalement avec ses bombes nucléaires « plus puissantes que les tiennes », voilà qu'il joue les doux en serrant la main de l'ennemi numéro un d'hier comme que si de rien n'était, s'assurant bien sûr d'avoir toutes caméras du monde braquées sur sa personne toujours en mal de publicité. Kid Kodak version pitbull. Un acteur français disait en son temps que la bêtise est toujours plus fascinante que l'intelligence. L'intelligence a ses limites, mais la bêtise n'en a pas. Pendant ce temps, avec Cuba il serre la vis et vide pratiquement l'ambassade qu'y a ouverte l'ex-président Obama. Pourtant, Cuba n'a ni arme nucléaire ni rien qui puisse menacer cet empire militaire. La dignité d'un peuple est vraiment une arme puissante.

Au-delà des traditionnelles poignées de mains, il n'est rien sorti de nouveau et de positif de cette rencontre qualifiée d'historique. Quelques promesses de dialogues, quelques nouveaux comités d'études et bonjour la visite. Les sanctions demeurent et la menace de nouvelles, « si... », ne laissent planer rien de bien reposant.

À première vue, le grand gagnant de ce bling bling asiatique, c'est encore Trump, qui a réussi un coup médiatique énorme, après avoir envoyé paître le premier ministre du Canada. Il est venu en guerrier, pensant impressionner le petit homme de la Corée du Nord, et il est reparti gros Jean comme devant, le toupet au vent et marmonnant les mêmes paroles belliqueuses de toujours. Mais pour l'opinion publique étasunienne, Trump marque des points en vue des prochaines élections.

Si on y regarde de plus près, Kim Jong-un a fait preuve de plus de retenue et de dignité, ayant pris soin de détruire préalablement un site d'essais nucléaires comme preuve de bonne volonté, et de tendre la main à son vis-à-vis de la Corée du Sud lors d'une réunion non moins historique entre les deux Corée, en avril dernier.

La paix ? La dénucléarisation ? L'arrêt des menaces de destruction contre la RPCN ? Tout ce beau programme est remis à plus tard. Le voyage de Trump à Singapour pour rencontrer le président Kim me fait penser à cette vieille complainte juive : « Pourquoi me dis-tu que tu vas à Cracovie pour que je croie que tu vas à Lemberg, quand tu vas réellement à Cracovie ? » Trump voulait nous faire croire qu'il allait vers la paix, mais en réalité, il n'a jamais abandonné son projet belliqueux.

La manoeuvre de diversion semble avoir fonctionné. Il essaie de faire oublier le front commun entre l'Europe, le Canada et le Mexique, qui se dessine petit à petit contre ses mesures protectionnistes. Il pelte dans la cour du voisin les problèmes qu'il a lui-même créés. Comme ils disent aux États-Unis, lorsqu'il s'agit de négocier, « dog eats dog ».