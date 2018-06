Nos modèles québécois

01-06-2018 | 13h02

La semaine dernière, je déplorais la perte de repères, l'absence de leaders, de modèles autour de nous sur qui nous appuyer pour aller de l'avant, pour nous inspirer dans notre travail de tous les jours.

Or, il y a quelques jours, le Conseil des arts et des lettres du Québec honorait vingt personnalités qui se sont distinguées dans leurs disciplines respectives dans le domaine culturel. Ils étaient dix-sept personnes à s'être déplacées à l'espace Orange de l'édifice Wilder qui abrite l'Agora de la danse. Trois personnes n'étaient pas présentes, sans qu'on sache pourquoi, et André Gagnon, mal en point, s'était fait remplacer par la toujours merveilleuse Mouffe. Il n'y avait aucune bourse à remettre, seulement une jolie petite médaille honorifique en aluminium, oeuvre de la joaillère Christine Dwane, à épingler sur un vêtement.

J'avais emmené avec moi mes deux plus jeunes enfants, pour qu'ils soient témoins de ce moment grandiose dans la vie d'un artiste. Mon fils de douze ans a tout de suite remarqué qu'il y avait très peu de jeunes dans la salle et que la majorité des invités présents avaient les cheveux blancs et affichaient un âge honorable (comme leur papa mais il ne semble pas le voir, ce qui me convient très bien). Et que dire des artistes honorés alors? Jeanne Renaud, chorégraphe, danseuse et « presque » signataire du manifeste Refus global, est née il y a quatre-vingt-dix ans tout comme le cinéaste Fernand Dansereau et le comédien et scénariste Roland Lepage, tandis que le sculpteur Armand Vaillancourt est né l'année suivante, les plus jeunes étant les cinquantenaires la violoniste Angèle Dubeau, le cinéaste Jean-Marc Vallée et le fondateur du cirque Éloize Jeannot Painchaud. Les Premières Nations, Inuits et Inuks, étaient bien représentées parmi ces créateurs d'idées avec, entre autres, l'incontournable Joséphine Bacon, poétesse née à Pessamit, sur la Côte-Nord, Mattiusi Lyaituk, sculpteur inuk, et l'écrivain et acteur Yves Sioui Durand. Sans parler de Manon Barbeau qui avec son Wapikoni mobile a permis la création et la circulation de quelque mille sept cent cinquante oeuvres d'origine amérindienne.

Tous ou presque ont lu un court texte où ils affichaient leur fierté d'être Québécois, leur joie de participer à l'essor de la culture québécoise. Dix-sept moments émouvants. Armand Vaillancourt en a profité pour lire un court manifeste où il exprime sa révolte permanente, son éternelle soif de liberté et de justice et aussi pour réclamer des contrats d'art public car cela fait des dizaines d'années, a-t-il dit, qu'on ne l'a pas sollicité pour construire une oeuvre dans sa ville, Montréal.

Je me suis dit que je les avais là devant moi, mes héros anonymes, inventeurs et créateurs merveilleux. Pour paraphraser Mark Twain, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».

En fait, ils ne sont pas si anonymes que ça, mes héros. Ça fait des dizaines d'années qu'ils roulent leur bosse, qu'ils crient, écrivent, gesticulent, dansent, manifestent, peignent, filment, sculptent, créent, brassent la cage. En fait, on les connaît très bien, presque tous, pour les gestes qu'ils posent depuis des décennies, depuis qu'ils ont vingt ou trente ans.

Mon problème, alors, c'est bien : ils sont où mes héros, dans la jeune vingtaine ou trentaine, ceux dont on devrait d'ores et déjà entendre la voix et les musiques, lire les textes et manifestes, voir leur cinéma, leurs toiles, leurs sculptures, profiter de leurs créations et réalisations culturelles? La vie n'est-elle pas une course à relais où il faut que les uns passent le témoin aux autres pour la suite du monde? À qui Armand Vaillancourt, Fernand Dansereau, Jeanne Renaud, Roland Lepage, pour ne mentionner que les octogénaires et les nonagénaires récipiendaires de l'ordre des arts et des lettres du Québec, tendront-ils le témoin pour transmettre leurs expériences riches de leurs luttes et de leurs conquêtes?