Perte de repères

25-05-2018 | 09h49

Ces jours-ci, on a célébré abondamment le cinquantième anniversaire de Mai 68, ces journées d'agitation sociale intense où certains slogans brandis par les manifestants sont devenus célèbres, comme « Il est interdit d'interdire » ou « Sous les pavés la plage »... Jusqu'à plus soif, je dirais. J'imagine les jeunes générations murmurer qu'elles n'en peuvent plus de se faire servir un tel rappel d'événements auxquels elles n'ont pas participé car n'étant pas encore nées et avec lesquels elles ne se sentent pas concernées. Ces rappels, ces célébrations avaient un goût de « passé date », je dirais, sans doute en raison du trop grand nombre de ces émissions à saveur nostalgique où une bonne partie de la population ne peut pas se souvenir...

Cela étant dit, on est en droit de se demander, à la manière d'un François Villon : « Mais où sont les neiges d'antan? » Bon nombre de camarades de lutte ont aujourd'hui disparu, sans jamais avoir abdiqué ou changé leur fusil d'épaule, mais aussi sans jamais avoir vu leur grand rêve d'indépendance se réaliser, et je n'irai pas jusqu'à énumérer les noms de douze personnes aujourd'hui disparues comme le fit jadis François Villon dans sa fameuse Ballade des dames du temps jadis, en nommant les douze femmes en allées, de la déesse Flora à la bonne Lorraine, mais ce chiffre douze me renvoie aux douze patriotes pendus au Pied du courant par l'ennemi anglais, en 1838 et 1839, pour avoir posé le geste révolutionnaire de bâtir un pays du Québec. « Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais! » (Chevalier de Lorimier). Triste et nécessaire rappel mais qui ne réussit pas à faire le plein parmi la population du Québec. Le message s'est comme perdu en cours de route. Pourquoi?

La situation a changé, répliquera-t-on, on n'est plus au XIXe siècle et on ne pend plus personne, encore moins pour ses idées. Et pourtant, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire, pour paraphraser le poète Gaston Miron. Cela me semble d'une telle évidence, mais pas pour tout le monde.

Alors, on est aussi en droit de se demander : Mais où sont les neiges d'aujourd'hui? Comment se fait-il que la relève soit si difficile à assurer? Où sont les penseurs modernes, les leaders aguerris, les mentors expérimentés sur qui s'appuyer pour les combats à venir? On pourrait penser, et je l'ai cru un temps, que Québec solidaire représentait ce noyau dur, cette nouvelle promotion de militants qui vont assurer notre relève, car on y trouve plus de jeunes que de vieux militants, mais je n'y crois plus. Ses jeunes membres urbains ont désormais un comportement sectaire comme ceux des groupes marxistes-léninistes des années soixante-dix, ils affichent une bienpensance qui les coupe de la population, ils croient détenir la « vérité vraie », possèdent le monopole de la solidarité et excommunient facilement ceux qui ne pensent pas comme eux, surtout lorsqu'il est question d'identité où les accusations de racisme fusent rapidement. Hors de ce parti, point de salut. De plus, leurs porte-parole louvoient comme de vieux politiciens, ils sont souverainistes quand ça leur rapporte des votes et ils affirment leur foi dans le fédéralisme canadien et son multiculturalisme quand ça leur rapporte aussi des voix.

Auparavant, nos mentors, leaders et modèles étaient légions, il me semble, et ils se recrutaient dans les partis politiques, dans les salles de rédaction des quotidiens, dans les syndicats combattifs, parmi les chanteurs, comédiens, écrivains et autres artistes engagés, le corps professoral, les organisations sociales et même le bas clergé. Aujourd'hui, c'est plutôt le désert et on ne peut certes pas compter sur les jeunes-vieux de QS pour nous sortir de l'impasse où nous nous trouvons actuellement. Vous en connaissez, vous?

Il faudra sans doute s'y habituer. Je dois être de la vieille école, celle des leaders charismatiques derrière lesquels il nous rassurait de nous ranger pour faire tous ensemble un pas en avant. Aujourd'hui? J'ai perdu mes repères.