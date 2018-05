18-05-2018 | 11h06

Si le Québec était un pays, avec tous ses attributs de souveraineté et de territoire, nous pourrions alors nous définir sans crainte comme une nation de fusion entre Blancs et Amérindiens, ou comme un « conglomérat ethnique ». La « race québécoise », si on peut parler en ces termes, serait formée d'autochtones américains, Blancs et Amérindiens surtout, laissant loin derrière les origines européennes et ses us et coutumes pas toujours d'avant-garde, du moins cette idiosyncrasie d'avant la Révolution française de 1789 où prévalaient les valeurs monarchiques et l'esclavage.

Aujourd'hui, comment peut-on définir la québécitude ? Peut-on dire qu'il s'agit d'une forme de penser individuelle qui se reproduit chez tous les citoyens, constituant ainsi un état d'âme collectif qui fait que nous réagissions toujours d'une même manière précise et égale face à certains problèmes ? Sans une certaine harmonie, il ne saurait, semble-t-il, exister de patriotisme et de québécitude. Ce qui ne signifie pas agir comme des moutons.

Mais alors, faut-il exclure de l'identité québécoise ceux qui nient certains principes de la social-démocratie qui nous sont chers, comme par exemple une plus juste répartition de la richesse ? Ou ceux qui nient simplement qu'il existe une nation québécoise, une sorte de fusion franco-amérindienne, à laquelle se sont mêlés avec le temps des groupes d'immigrants ?

Si nous étions un pays, l'identité québécoise pourrait se revendiquer comme étant une personnalité propre marquant de différentes manières sa différence par rapport au ROC et aux Américains étasuniens, pour ne parler que du territoire nord-américain. Cette identité québécoise nous servirait de rempart contre à la fois le multiculturalisme canadien et un certain complexe d'infériorité par rapport à ladite mère-patrie. Nous passerions du statut de minorité ethnique à celui de peuple à part entière, avec une langue commune, un territoire commun, une économie propre, une histoire commune et une seule et même culture. Ce qui nous différencierait des Canadiens anglais, des Européens ou des Américains du sud. Parler de l'identité québécoise serait revendiquer une identité métissée, personne ici ne revendiquant la pureté. C'est aussi refuser l'aplanissement culturel, refuser de devenir des consommateurs d'une même culture en conserve, celle qu'on veut nous imposer partout dans le monde dans la langue anglaise.

Bien évidemment, il existe des Québécois qui n'y croient pas. Sans doute un bonne partie du gouvernement Couillard, des militants du PLQ et de la population qui les appuie consciemment. Ils ont les mêmes origines mais ils pensent différemment car ils n'ont pas cette conscience d'appartenir à un peuple qui revendique sa plénitude, son indépendance et sa reconnaissance. Que faire ?

L'apathie est une drogue puissante qui nous tue à petits feux. « Si l'on est d'une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu'on ne défende pas la société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolérance. » (Karl Popper). Les tolérants, ce sont nous qui revendiquons depuis les patriotes de 1837-1838 notre patrie. Excusez-moi l'expression, mais on nous pisse dessus et le gouvernement nous dit qu'il pleut.

Nous ne sommes contre personne, nous ne sommes pas contre les Canadiens anglais, nous sommes pour la tolérance, mais aussi pour l'égalité et la justice. Le combat pour le pays québécois est un combat séculaire pour l'égalité et la justice. Les intolérants, ce sont ceux qui refusent de reconnaître ces deux principes et qui nous bafouent, nous insultent et nous minorisent toujours un peu plus. Avec ce risque d'être anéantis.

« On finit toujours par ressembler à nos ennemis », disait l'écrivain argentin Borges. Que dieu nous en garde !